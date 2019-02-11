太座要安好！他年後「皮夾鈔票大挪移」剩3張百鈔　人夫秒淚噴：你不孤單

▲過完年，原PO的錢包瘦了一大圈（圖／翻攝自爆怨公社）

網搜小組／綜合報導

許多上班族過年前最期待的事情之一，就是領年終獎金。一名男網友貼文，表示過年前他的皮夾滿滿的、老婆的皮夾扁扁的；過完年後，錢卻通通都跑到老婆的錢包裡，哀怨直呼「每年過年都是這樣」。看到照片後，不少男網友也紛紛留言「正常物理變化」、「沒關係我的更薄」、「安太座……不然就要安太歲了」。

一名男網友在臉書《爆怨公社》表示，過年前他的皮夾滿滿的、老婆的皮夾扁扁的，「明天準備開工上班了，我的皮夾扁扁的，而老婆的皮夾滿滿的」；因為小朋友拿到紅包都是給媽媽，錢就從他的口袋跑到老婆口袋。原PO忍不住直嘆「每年過年都是這樣～我只剩300元」。

原PO也貼出照片，看看上方的皮夾塞滿厚厚一疊千鈔，以及一疊新的百元鈔，整個被塞到感覺闔不起來；下方的皮夾則是超級單薄，因為放鈔票的地方只有3張百元鈔，和另一個皮夾比起來，讓人看了相當心酸。但更讓人心酸的是，上方的皮夾狀態本來是自己的，過完年後，卻變成下方的皮夾，老婆的情況卻整個反過來。

看到照片後，許多男網友都相當有感觸，「這很正常啦」、「比我好阿。我一直都是扁扁的」、「+1，比悲傷還悲傷的故事」、「沒辦法，要好好安撫太座，不然年就難過囉」、「老婆的笑容就是老公平安的象徵」、「你並不孤單，因為我也一樣」、「300元！我昨天才領到100」、「我的錢是妳的錢，妳的錢還是妳的錢」。

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