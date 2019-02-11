　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

太座要安好！他年後「皮夾鈔票大挪移」剩3張百鈔　人夫秒淚噴：你不孤單

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼ 。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲過完年，原PO的錢包瘦了一大圈（圖／翻攝自爆怨公社）

網搜小組／綜合報導

許多上班族過年前最期待的事情之一，就是領年終獎金。一名男網友貼文，表示過年前他的皮夾滿滿的、老婆的皮夾扁扁的；過完年後，錢卻通通都跑到老婆的錢包裡，哀怨直呼「每年過年都是這樣」。看到照片後，不少男網友也紛紛留言「正常物理變化」、「沒關係我的更薄」、「安太座……不然就要安太歲了」。

一名男網友在臉書《爆怨公社》表示，過年前他的皮夾滿滿的、老婆的皮夾扁扁的，「明天準備開工上班了，我的皮夾扁扁的，而老婆的皮夾滿滿的」；因為小朋友拿到紅包都是給媽媽，錢就從他的口袋跑到老婆口袋。原PO忍不住直嘆「每年過年都是這樣～我只剩300元」。

原PO也貼出照片，看看上方的皮夾塞滿厚厚一疊千鈔，以及一疊新的百元鈔，整個被塞到感覺闔不起來；下方的皮夾則是超級單薄，因為放鈔票的地方只有3張百元鈔，和另一個皮夾比起來，讓人看了相當心酸。但更讓人心酸的是，上方的皮夾狀態本來是自己的，過完年後，卻變成下方的皮夾，老婆的情況卻整個反過來。

看到照片後，許多男網友都相當有感觸，「這很正常啦」、「比我好阿。我一直都是扁扁的」、「+1，比悲傷還悲傷的故事」、「沒辦法，要好好安撫太座，不然年就難過囉」、「老婆的笑容就是老公平安的象徵」、「你並不孤單，因為我也一樣」、「300元！我昨天才領到100」、「我的錢是妳的錢，妳的錢還是妳的錢」。

►Follow網路流行風向，點我加入官方Line@帳號！

ET快訊
國道撞護欄下車查看　男遭多車輾斃身首異處！女伴嚇傻
沒人讓座！70歲阿公吼：妳年輕起身　癌女心痛「剛結束化療」
噴槍奪命／爸不敢靠近女兒冰櫃　母泣訴：他乾哭沒眼淚
華航補償方案確定了！「散客最多補250美金」食宿交通實報實銷

關鍵字：過年,年終,錢包,皮夾,爆怨公社

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

想和男友過耶誕！前一晚偷Line他主管「重感冒了」　公主下場慘

影／爽完23天明開學！他「寒假作業」堆滿崩潰　網笑翻：我家的也是！

快訊／酒後爭吵…新北女車內燒炭亡！前夫「手機定位」見屍崩潰

高雄魚塭傳哀嚎聲！志工挖1.5公尺地洞　趴地拉出「5驚喜」

當兵同梯都是「8+9、國中兵」！過來人驚喊：比起OO，他們才是朋友

小孩壓歲錢「1000塊太多」！　陶晶瑩「過年家教」網一面倒：這很重要

屬蛇的你要注意了！謝沅瑾解析「豬年恐有血光之災3大生肖」

快訊／初四大樂透「頭獎2.1億」號碼出爐！快來抱走145組百萬大紅包

綠茶婊Top5星座！　這閨蜜會「半夜爬上妳的男友床」

便祕5天像懷孕3個月！親友狂道喜...2張對比照曝光　網驚呆：幫馬桶QQ

分手掛嘴邊、拿愛當威脅　女朋友的15種情緒勒索

日女灌13杯高唱「現在想見你」 網狂起雞皮母：聽10遍哭慘了...

詹惟中：春節突罷工就是不厚道！　 爆氣嗆酸民「你知道多少人無家可歸嗎」

王大陸濕髮霸氣推倒林允！　《一吻定情》終極預告就熱吻2次>///

王世堅送韓國瑜新年新手錶！　笑秀「你們猜100次也猜不到」

刺青師不讓媽誤認是「歹嬰仔」　晚上當沒薪水學徒：沒想過放棄

3歲女被噴槍奪命！媽媽過年心碎　PO文控訴爸爸「我恨我的心軟」

旗津烤鳳螺一盤500「被當盤子騙」 網求韓國瑜制裁...店家暴怒打臉！

狗狗跌落12m冰隙困8hr...　奇蹟獲救主人淚崩衝上前擁抱

恭喜！陳意涵生了　 水瓶座兒子名字曝光

便祕5天像懷孕3個月！親友狂道喜...2張對比照曝光　網驚呆：幫馬桶QQ

華航勞資二度協商倒數！　工會可接受「7.5HR＋配套 」

交部出手！華航二輪勞資座談下午展開　王國材目標「今天就結束罷工」

比基尼辣妹慚愧發文「小的跟湯圓」…照片右下角現亮點　網歪樓戰圖

「罷工才能突破長工時、低工資病態」　全教總力挺華航機師罷工　

點雞排還有6人在等！彰化店家「大哥可能再3分鐘就好」　他怒：超級掰

美Youtuber狂讚台灣7-11美食！影片衝破千萬點閱　網友：看完恨死美國

沒人讓座！70歲阿公吼：妳年輕起身　癌女心痛「剛結束化療」…整車安靜了

1天租金6萬5！過年被譙宰客...攤商爆氣揭2原因　同業淚洗版：一堆鯛民

華航補償方案確定了！　「散客最多補250美金」食宿交通實報實銷

顏永烈大兒子「肚子痛到在床上滾」大病後變一個人：靈魂調換？

玄鳳站餅乾盒舞台秀最速腳　53秒「魔性踢踏」繞場顧粉絲

工程師帶三稚子成街頭藝人　「14隻腳樂團」5歲團員萌翻

前獨行俠射手馬修斯加入溜馬　保證先發上場

開工前尋回失竊愛車超開心！　在警分局臉書留言感謝

2019年全球變局經濟受挑戰　蔡英文有信心克服：提3大努力

劉昌坪／甲等評鑑參考用？降低托嬰師生比防範虐童憾事

餐前吃水果會拉肚子？原因曝光！專家：選蘋果比香蕉好

便祕5天像懷孕3個月！親友狂道喜...2張對比照曝光　網驚呆：幫馬桶QQ

尼克還沒搶到KD　先用照片宣傳一波

生活熱門新聞

9天年假好快！別怕還有「5假期..

屏東驚現湘西趕屍！掀開萬人嚇尿

明開學！他「寒假作業」堆滿崩潰

「初四面試」被放鳥！網自嘲：智..

被開單6同學笑倒合照　苦主：X..

「30年前的林志玲」　挺華航反..

詹惟中2019預言　金豬年12..

想和男友過耶誕！她偷Line主..

媽沒敲門進房亂摸亂親　高二兒做..

70歲阿公吼讓座！癌女心痛：剛..

華航罷工　苦苓：你們太沒良心了

快訊／華航罷工「航班狂取消」！..

魚夫批「黑道宮廟文化」　台南西..

華航機師爆被霸凌　對話截圖曝光

更多熱門

相關新聞

買彰化雞排還要再等3分鐘　他怒：超級掰

過年期間到處人擠人，通常親友相聚都會一起點手搖飲或炸物，邊吃邊聊天，大量訂單也讓店家忙翻天。彰化縣一名雞排店老闆分享遇到一名客人，讓他直呼「天啊！招誰惹誰，被罵還要不好意思。」有同樣也是老闆的網友分享一招，讓對方馬上安靜。

過年被譙宰客！攤商爆氣揭2原因

富邦人壽北高接力　陪千名獨老過年

媽沒敲門進房亂摸亂親　高二兒做了決定

初二帶高顏值女友回家　下秒警敲門

讀者迴響

發燒話題

鈕承澤 嵐Arashi 昆凌懷孕 流感 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 春晚直播 廖峻中風 陳昱安 習近平 王令麟 肉圓惡爸 范筱梵 玄彬孫藝真 長榮空姐 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 米津玄師 林志玲言承旭 徐若瑄 地震 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 李光洙認愛 比基尼登山客 倒吊子檳榔 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 林俊傑演唱會 周子瑜 孫安佐 十年挑戰 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 王令麟 林佳龍 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 尾牙 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 刮刮樂 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 味全龍 王柏融 王令麟 金門防疫戰 彭政閔引退

熱門新聞

陸客要退貨被拒　暴怒鬧高雄百貨

9天年假好快！別怕還有「5假期」照樣爽放

屏東驚現湘西趕屍！掀開萬人嚇尿

初二帶高顏值女友回家　下秒警敲門：她詐騙被通緝

明開學！他「寒假作業」堆滿崩潰

「初四面試」被放鳥！網自嘲：智商不足

被開單6同學笑倒合照　苦主：X巴

美飛行員駕F-22叛逃下場？外媒解密

「30年前的林志玲」　挺華航反罷工

詹惟中2019預言　金豬年12生肖財運大解析

想和男友過耶誕！她偷Line主管下場慘

富商強吻女藝人　「有親就爛嘴」被認證

17歲女有D罩杯　母：長胸不長高

純元皇后才是心機女！《甄嬛》5隱藏版劇情曝光

洋蔥PO照「整個人瘦一圈」！網驚：快認不出來

更多

最夯影音

更多

分手掛嘴邊、拿愛當威脅　女朋友的15種情緒勒索

日女灌13杯高唱「現在想見你」 網狂起雞皮母：聽10遍哭慘了...

詹惟中：春節突罷工就是不厚道！　 爆氣嗆酸民「你知道多少人無家可歸嗎」

王大陸濕髮霸氣推倒林允！　《一吻定情》終極預告就熱吻2次>///

王世堅送韓國瑜新年新手錶！　笑秀「你們猜100次也猜不到」

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【房價一跌不振？】

買房趁現在！房市要回到過往榮景？不可能！稍有反彈恐也是冬季偶見陽光！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面