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爽完23天明開學！他「寒假作業」堆滿崩潰　網笑翻：我家的也是！

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▲▼爽完23天明開學！他「寒假作業」堆滿崩潰　網笑翻：我家的也是！。（圖／翻攝爆廢公社）

▲原PO看到孩子現在才在趕作業，一把火都上來了。（圖／翻攝爆廢公社）

網搜小組／鄒鎮宇報導

再玩啊！短短23天的寒假即將結束，許多學生回過神來才發現寒假作業根本空白，面對海量的作業，崩潰的不只他們，還有陪同的爸媽，一名女網友便拍下照片抱怨，沒想到釣出許多遭遇相同的父母。

該名女網友在臉書社團「爆廢公社」發文說，這種極限趕作業的情況，每年都要發生兩次，「再極速啊！再第五啊！再吃雞啊！」直接將孩子寒假大玩特玩遊戲名字說出，「寫不完準備吃槌子」；但是，媽媽也坦承，「其實我小時候也是這樣，這算是童年回憶之一嗎？」

▲▼爽完23天明開學！他「寒假作業」堆滿崩潰　網笑翻：我家的也是！。（圖／翻攝爆廢公社）

▲▼正在趕作業的孩子們，你們不孤單。（圖／翻攝爆廢公社）

▲▼爽完23天明開學！他「寒假作業」堆滿崩潰　網笑翻：我家的也是！。（圖／翻攝爆廢公社）

網友看完紛紛笑翻，「以前都是頭幾天就把作業寫完」、「邊哭邊寫，然後熬到超過晚上10點我爸媽就會直接要我放棄去睡覺啦」、「....沒想到媽媽居然也懂小孩在玩什麼」、「過去歷史:只要一人完成..全部抄襲」、「我弟沒寫說要請3天假來寫...」、「好懷念啊～小學時也都是開學前幾天才拼命寫」、「以前都是剛放沒多久就全寫完了 爽玩寒暑假」、「老師都不會看，只會看你有沒有寫而已」。

也有許多家長大翻白眼，「我兒子就在剛剛才把上學期總成績單拿出來家長簽名簽名」、「這邊也一個！快被揑死了」、「我這裡也一個再第五阿，再吃雞阿，再極速阿」、「我家二女兒也是，目前還在趕工中」、「我家臭小子也正在趕工…」、「我家的也是今天趕完 哈哈」。

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爽完23天明開學！他「寒假作業」堆滿崩潰　網笑翻：我家的也是

關鍵字：開學,寒假作業,爆廢公社

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