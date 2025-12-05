公開「詐騙排行榜」小紅書沒在前8　Cheap見第1名：納管有用嗎？

▲臉書排行第一。（圖／翻攝自Facebook／網路詐騙通報查詢網）

記者曾筠淇／綜合報導

刑事局4日下午公布，因「小紅書」App於國安資安檢測中15項指標全數不合格，且與詐騙案件高度連動、未配合法規要求，因此要「封鎖」小紅書一年。網紅Cheap發文表示，臉書近一個月有5萬多則詐騙，但封的卻是小紅書，「你跟我說這是為了打詐？」

Cheap在臉書粉專上發文表示，政府以打詐為由，封了小紅書一年，但從數發部公布的「詐騙排行榜」可見，近一個月臉書有超過5萬則詐騙，小紅書則連前8名都沒有排進去，「你跟我說這是為了打詐？」如果依照比例來看，若以一年來看，小紅書詐騙率0.028%，臉書詐騙率3.16%，臉書是小紅書的約113倍。

接著Cheap提到，政府說小紅書沒有設法律代表、不配合調查，而臉書則有辦公室、有法律代表，所以臉書是乖寶寶，小紅書是壞寶寶，但民眾看到的，就是乖寶寶每天放任詐騙廣告轟炸，就算聯繫臉書，也只是說「會處理」。

「納管有用嗎？」Cheap直言，雖然壞寶寶（小紅書）不理政府，但實際造成的詐騙體感沒有這麼強烈，既然落地納管也不能有效遏止詐騙，那麼以「沒納管」來當理由，「不就是講屁話？」

事實上，刑事局指出「小紅書」在台用戶已突破300萬人，自2024年起共涉及1706件詐騙案件，造成超過2億4768萬元財損。更因該平台未設立在台法律代表人，使我方執法單位無法依法調取必要資料，偵辦上形成「實質法律真空」，導致詐欺風險急速擴大。

因此，內政部已啟動《詐欺犯罪危害防制條例》第42條相關規定，對該平台下達「網路解析中止與限制接取」措施，初步規劃為期一年。