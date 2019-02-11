1天租金6萬5！過年被譙宰客...攤商爆氣揭2原因　同業淚洗版：一堆鯛民

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者黃克翔攝）

網搜小組／綜合報導

過年期間爆出許多宰客事件，不少人埋怨攤商趁機哄抬物價，但店家們也有話要說！一名女網友就認為，大家在放假爽玩時，攤商們辛苦打拚，而且人力、攤位成本也大幅提高，實在沒必要一股腦批評，「最討厭看到抱怨吃貴又事後嫌的文章，不喜歡可以不要來啊！」

「你們在開心的連假九天時，攤商很辛苦的在擺攤......。」女網友在爆怨公社po文說道，她到佛光山買搖搖飲料，1杯50、2杯100元，相當於外面兩倍的價錢，但她覺得過年出來就是要賺錢，況且攤位也是要租金、和水電費，「能怎麼辦？要麻喝星巴克，要嘛就是喝最便宜的礦泉水20，怎麼一個過年到處有人吃了，然後人走才出來討拍。」

女網友也表示，過年就是會塞車、遊樂園就是要排隊，吃的就是會變貴，「還有...過年不是都這樣，幹嘛一直針對高雄，市長是市長，我們是我們。」

▲po文引起許多共鳴。（圖／翻攝自爆怨公社）

po文一出引起熱烈討論，許多攤商、服務業人員指出，漲價的最大關鍵正是人力和租金，「鹽埕區新樂街年街，租金真的是貴到哭爸！某個奶茶店隔壁店門口的3個攤位，分別租40000到65000元！3天的時間耶」、「除夕到初四我都在上班，除了法定的加班費之外，公司除夕初一每小時要補貼200塊，初二到初三每小時要補貼我150」、「說出攤商心聲！過年上班有加倍的薪水，攤商也需要賺錢的」。

另外，不少網友也認為，連假期間喊漲是正常的，而且不管到哪都勢必會有這樣的情況，但最好還是標示清楚，以避免糾紛或不愉快，「一堆斤斤計較的怪咖，見怪不怪了」、「終於有高雄人幫忙發聲了，嘆...」、「吃喝前不會問一下嗎？都吃喝完才在那靠么，搞不懂」、「就是台灣鯛的日常啊」。

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