點雞排還有6人在等！彰化店家「大哥可能再3分鐘就好」　他怒：超級掰

▲有老饕大讚原PO賣的雞排，「我兒子最愛吃你們家雞排了，住秀水都專程跑去買呢！」（圖／翻攝「爆怨公社」臉書社團）

網搜小組／綜合報導

過年期間到處人擠人，通常親友相聚都會一起點手搖飲或炸物，邊吃邊聊天，大量訂單也讓店家忙翻天。彰化縣一名雞排店老闆分享遇到一名客人，讓他直呼「天啊！招誰惹誰，被罵還要不好意思。」有同樣也是老闆的網友分享一招，讓對方馬上安靜。

原PO近日在「爆怨公社」臉書社團說，過年期間店家少、客人多，請弟弟來幫忙當櫃台人員和包裝，來店要等待也是正常，一名客人點一份炸雞排，「外邊5、6個客人，你也看到，然後過沒幾分鐘回來問『我的好了嗎』？」他表示，弟弟回「大哥，不好意思，今天人比較多，可能再3分鐘就好了」，卻被客人罵「超級掰」。

▼雞排是許多人的宵夜首選。（圖／雞排資料照／圖中人物和新聞無關／記者許力方攝）

有網友說，「直接跟他說不賣他」；原PO回，「當下我沒聽到，事後我才知道我弟被罵了。」有人表示「你是老闆沒必要受這種委屈」；原PO回，「罵我沒事，何必罵我弟，他只是來幫忙」。也有同為老闆的人分享經驗，「擺年街也是被罵，直接當其他客人面前罵回去」；原PO回，「愛買就買，不買拉倒，我弟這麼客氣的人也能罵。」

有網友發現原PO在彰化賣雞排，有老饕說，「我兒子最愛吃你們家雞排了，住秀水都專程跑去買呢！」其他人留言，「真覺得⋯過年期間無法等待的，別出門」、「有些人都他O的以為點完餐，餐點就好了，以為哆啦A夢食物桌巾喔。我也是賣吃的，遇到這種在催的，都直接說不等不要吃」。