林靜儀接國際部主任　網友：她專長是啥？

▲「委員桌上那杯插著什麼」？網友照片接力打臉。（合成圖／翻攝自林靜儀臉書、記者李毓康攝）

政治中心／綜合報導

不分區立委林靜儀11日接任民進黨國際部主任。林靜儀表示，民進黨主席卓榮泰曾找她談過，她是到上週黨中央找她填寫資料，才知道這項人事案確定。消息一出，被網友分享到PTT上，引起網友熱烈討論，狠酸「她的專長是什麼？」

據中央社報導，林靜儀談及卓榮泰徵詢過程，她表示，今年1月台北市立委補選期間，卓榮泰曾找她談過，她是到上週黨中央找她填寫資料，才知道這項人事案已確定，11日報到後，下午召開主管會議。

林靜儀指出，這2年她持續推動國際連結的議題，與歐洲進行學術合作，如聯合國永續發展目標的推動，以及婦女、醫療相關議題的國際連結等，很意外卓榮泰有注意到這部分，這在國內沒有太多人關注。

有網友在PTT發文，狠酸「希望可以請到不愛上廁所的助理， 不然跟老外開會到一半跑去拉屎就不好了」。貼文一出，引起其他網友熱烈討論，紛紛留言，「她是這方面專長的嗎？」、「推廣珍奶」、「助理會去大便」

林靜儀是婦產科醫師，過去蔡英文擔任黨主席時期，曾任黨中央婦女部主任，隨後被提名為第9屆不分區立委後，2016年進入立法院。

當了立委後，林靜儀「敢說直言」風格讓大眾印象深刻，尤其在2017年《勞基法》部分條文修正草案時，她為澄清沒有拔掉電話線躲民怨，辯稱「當時自己在院會忙，而助理在大便」。

去年5月，為搞定省電，林靜儀提議「晚上10點後限電」，稱可以解決能源、少子化等問題，被網友酸爆後她也不甘示弱在臉書反嗆「去脈絡和獵巫很會呢！」

同年6月，環保署推出限制塑膠吸管，林靜儀說「可以用湯匙喝珍奶」引發民眾不滿。隨後林靜儀PO出在店內用享用珍奶的照片支持政策，直言「用湯匙喝珍奶很離譜？嗯，我十多年來在這家很有名的珍珠奶茶店，點熱珍奶時，送上的一直都是杯子和湯匙」。但照片中另一杯插上吸管的珍紅，被網友打臉，還肉搜出多張她用吸管喝飲料的照片。