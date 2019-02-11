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一表看華航與各國飛行人力比較　羅文嘉：員工冒死罷工

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▲▼華航罷工第三天，協商破局後，機師工會理事長李信燕受訪。（圖／記者呂佳賢攝）

▲華航罷工第三天，協商破局後，機師工會理事長李信燕受訪。（圖／記者呂佳賢攝）

政治中心／綜合報導

華航勞資協商破裂，桃園機師職業工會華航分會8日清晨6時宣布發動罷工，並歸責華航拒絕改善疲勞航班等訴求。對此，民進黨秘書長羅文嘉以一張表分析華航與各國飛行人力比較，並直言「員工冒死發起罷工，公司抵死不從」。

羅文嘉11日在臉書表示，華航機師罷工事件，仍未落幕，抗爭是手段，結果才是目的，只是至今協商仍未成，罷工事件損害最大是買了機票、誤了假期的華航乘客，員工冒死發起罷工，公司抵死不從，這就像兩列火車對撞，當誰也不讓誰時，雙方都要付出代價。

羅文嘉指出，這次機師工會的五大訴求中，以第一項疲勞飛行，最能打動人心，也與社會民眾有所關聯，當不只是自身利益訴求時，取得社會共鳴的機會就提高；資方以成本考量與機師所得已經很高回應，並沒解答疑惑，應該提出各國規範與其他國內外航空公司的現狀做比較，才能有效說服社會及面對工會訴求合理因應。

羅文嘉提到，他一直沒看到這樣的資訊揭露，於是請同事搜尋國際上公開資訊，作出以下表格，提供大家參考，他相信多數人希望看到的不是各說各話，更非繼續互相傷害；「員工與老闆一直打下去，公司會有前景嗎？別忘了我們也是公司小股東」

下表為華航與各國長程飛行人力比較，從下表中可得知，在國內，長榮現行做法為，飛航時間8小時以上有3位機師，飛航時間12小時以上有3至4位機師；在國外，美國、韓國、日本、加拿大、歐盟在飛行人力的分配上，相較於華航，都較為充沛。

▲▼一表看華航與各國飛行人力比較。（圖／翻攝自羅文嘉臉書）

▲華航與各國飛行人力比較。（圖／翻攝自羅文嘉臉書）

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關鍵字：華航,華航罷工,機師,羅文嘉

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