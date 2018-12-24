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「未入境2年就停健保」　林靜儀建議修法：返台半年才可復保

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▲▼流感,診所,疾病,健康檢查,健檢,門診,掛號（圖／記者張一中攝）

▲掛號示意圖。（示意圖／記者張一中攝）

政治中心／綜合報導

台灣擁有優良的醫療品質，加上使用健保之後，掛號費低廉，使許多長年居住在國外的國人，若有醫療需求時，就會特別回台灣使用，但也因此引發爭議。針對此事，民進黨立委林靜儀建議健保署「修健保法施行細則」，若2年都沒入境，就先停保，要等到返國超過半年後才能再復保。

林靜儀表示，因為國外醫療費用昂貴又需等待，台灣醫療品質好又快速，用健保又價廉，因此過去有許多長居海外的公民，一旦有醫療需求，就會飛回來台灣進行治療，畢竟「來回飛一趟都划算」。第一線醫療人員都遇過這樣的民眾，對於這種只把台灣當成「可以消費低價醫療」的地方，實在讓人很氣。

林靜儀說，健保讓人民不需因為費用而不敢就醫，也讓人不用因病而貧，又為了照顧弱勢取消鎖卡，繳不出健保費也先治療再說，這是照顧國人的行為，卻「被當成凱子利用，讓人眼見人性醜陋。」若是肯定台灣的醫療，相信大家都歡迎，但是如果真的「心繫祖國」，不相信是飛回來看病，甚至還賴帳！

林靜儀強調，制度有道德風險，就要修正。停復保規定是在健保法施行細則，不需修法提案，權責在健保署，由署來修訂、公告。久未返國，在返國半年後再復保，避免「飛回來弄牙齒、換關節、開刀完畢就飛回去」，如果返國後就長居，自然在半年後，健保身份與其他國人無異，任何重症急症難症，都保障。這半年期間，沒有健保身份，在台灣如果需要的時候依然有醫療服務啊，自費而已；如果不放心，就保私人醫療保險，一樣是醫療保險，只是不是「全國一起幫你分擔這段期間的醫療費用」而已。

最後，林靜儀說，健保署在會期開始前就和她討論過相關議題，但眼見會期快結束了，「我實在不想再等你們」，所以先提出自己的想法，希望快點修改健保法施行細則。

▲▼林靜儀建議健保署修健保法施行細則。（圖／翻攝自林靜儀臉書粉絲專頁）

▲林靜儀建議健保署修健保法施行細則。（圖／翻攝自林靜儀臉書粉絲專頁）

此外，林靜儀還貼出兩張照片，其中一張為修改《全門健康保險法》實行細則第37條條文，內容是針對「失蹤未滿6個月者」、「預定出國6個月以上者。但曾辦理出國停保，於返國復保後應屆滿3個月，使得再次辦理停保」，以及「出國連續達2年以上，未有入境紀錄者，自第2年起停保」。林靜儀在旁邊寫上「2年都沒入境過，就先停保吧。不要用一點點健保費養著之後用大條的。」

另一張則寫著「二年以上未入境，返國後半年才能復保。避免只把台灣拿來當便宜醫療用。外交人員及隨行配偶子女不在此限」。

對於林靜儀的言論，網友們則表示，「支持修法～」、「委員加油，幫我們看緊荷包」、「我之前看到你就想罵，但這件我願100%支持你，就事論事」、「有不少欠費還是爽爽出國玩。其他欠費不出國不鎖也是個錢坑啊！」

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