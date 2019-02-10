踹小孩「管教」遭PO網　狠爸見警上門愣住：只是嚇嚇小孩

記者林悅／台南報導

有網友在臉書社群PO出一段影片，有疑似家長在南紡購物中心，用腳踹1名幼童，台南市警一分局對虐童案件零容忍，針對家長不當管教幼童案，主動啟動刑案調查機制，該名父親否認虐童，純係嚇嚇小孩，並未真正踹到小孩，警方已通報社會局家庭暴力防治中心、警察局婦幼隊及一分局防治組，共同處理中。

▲有網友在臉書爆料公社PO出一段影片，有名疑似家長的男子，在南紡購物中心，用腳踹1名幼童，台南市警一分局與社會局主動介入調查。（圖／翻攝自臉書爆料公社）

有網友2月10日凌晨在臉書爆料公社轉PO其友人於2月9日在台南市南紡夢時代拍到有疑似爸爸虐童影片，網友：「可惡的是他用踹的，拜託台南的鄉民拜託肉搜他，很怕那小男孩會成為下一個可憐的孩子，我真的覺得不愛小孩就不要生來糟蹋，想想自己，如果當初也被爸媽如此對待那該有多痛，拜託讓這可惡爸爸上上新聞也讓小孩受到社會局的關注救救他，我怕那小孩私下被打更慘，更不想再看到悲劇。

影片中明顯可以看到該名疑似爸爸的男子，用踹1名3、4歲幼童，讓小孩倒地，還動手抓小孩，幸好有民眾經過發現上前制止。

台南市警一分局網路巡邏發現，即馬上貫徹台南市長黃偉哲指示「虐童案件零容忍」的態度，立即比照刑案啟動調查機制。一分局指出，本案事件發生後雖未確知相關人、事、時間、地點資訊，但立即比照刑案調查辦理，主動啟動相關調查機制，並於短時間內查明事件地點，了解相關當事人，並通知到案說明。

警方並通知台南市家庭暴力防治中心，調派社工人員於10日中午前往案父家中了解家庭狀況，評估後續是否需啟動安置措施，妥善保護。據查該名案父44歲，育有6歲及4歲2個孩子，案父並不知施虐影片已被網路瘋傳，看到警方上門還不知所以然。

該案父向警方表示，9日中午帶著6歲和4歲兒子前往百貨公司逛街，在3樓運動用品店時，4歲小兒子一直調皮地伸手摸商品，他多次制止不聽之下，才想作勢嚇唬兒子，並沒有真的踹到。案父強調小兒子平時就很調皮好動，他的動作都只是作勢嚇嚇，並未真正傷害到小孩，未來會更注意管教方式，避免社會負面觀感。



警方和社會局人員初步檢視小孩身體，未發現傷勢，而該家庭也無家暴等通報紀錄；而該名父親為保全業，母親為外配，9日僅父子3人一起前往逛街。全案目前由台南市社會局家庭暴力防治中心、警察局婦幼隊及一分局防治組，共同妥善處理中。