遭狠爸一腳踹倒！下秒還被「抓衣領」提起狂甩　幼兒淒厲暴哭：不要

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地方中心／台南報導

一名網友在臉書社團「爆料公社」PO出一段影片，畫面中一名男子竟然在人來人往的百貨公司中，直接出腳將小男孩踹倒，之後甚至還粗暴的把人一把抓起，還好有路過的民眾見義勇為上前制止，但該名男子的誇張行徑，也引發大批網友暴怒，紛紛留言表示，「要不是旁邊的人出來阻止那孩子可能被他丟飛」、「誇張，公共場所都這樣了，何況在家？」

▲幼兒遭到該名男子一腳踹倒。（圖／翻攝自爆料公社，下同）

該名網友在「爆料公社」PO文表示，「看到朋友PO台南.南紡夢時代有一個爸爸虐童，可惡的是他用踹的，拜託台南的鄉民拜託肉搜他，很怕那小男孩會成為下一個可憐的孩子。」此外，從影片可見，畫面中的男子身旁跟著2名年幼的小孩，但他卻突然抬腳，踹向其中一個孩子，而年幼的孩子就這樣直接被踹到在地，更誇張的是，在孩童爬起來後，這名男子竟然又將他一把抓起，疑似要將他摔出去，讓小男孩不禁嚇得大聲哭喊「不要」，所幸男子的誇張行徑，之後就被一旁路過的民眾阻止。

原PO表示，擔心小孩私下被打更慘，更不想再看到悲劇。此外，影片一出紛紛引發網友熱議，「小孩這樣哭，我覺得好心疼，我快哭了！」、「小孩子怎麼能抵擋得了大人這樣的力道？」、「希望有人可以救救這孩子」、「他抓起小孩到底要幹嘛……」、「他好像要摔孩子，幸好旁邊大哥擋了」。

對此，台南市政府警察局第一分局則表示，已經接獲上開訊息，且對事件非常重視，目前已啟動相關調查程序。此外，警方也期望拍攝網友提供影片確切時間，以利有效追查。

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