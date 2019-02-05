　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞

4歲童「全身糞便」關籠子！狠父堅信他是「小王種」　將人餓到剩皮包骨

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼（圖／翻攝自太陽報）

▲4歲的佛拉迪克。（圖／翻攝自太陽報

國際中心／綜合報導

烏克蘭一名4歲小孩佛拉迪克（Vladik Molchenko）先前遭到虐待，去年8月被社工救出之後，竟被發現體重只有15磅（約6.82公斤），不僅肋骨的模樣清晰可見，手腳也都瘦到只剩下皮膚，模樣看起來十分可憐；而他遭受虐待的原因竟只是因為爸爸亞歷山大（Aleksandr Molchenko），認為他是妻子搞外遇後生下的小孩，想要用餓死的方式讓這名小孩死亡。

根據外媒報導，這起事件發生在烏克蘭中部的新烏克蘭卡（Novoukrainka），當社工進入佛拉迪克所在的房子裡時，發現這名小孩被關在一個手工做的木製籠子裡，全身覆蓋了自己的糞便，而且體重只有7公斤，跟同齡的小孩的平均體重12到23公斤有非常大的差異。

而下這樣毒手的人竟然就是佛拉迪克的爸爸亞歷山大，亞歷山大認為這個小孩不是他的親生小孩，覺得是老婆出去搞外遇之後生下來的，所以決定故意不給小孩吃東西，藉此把人給活活餓死。根據調查單位的檢驗報告，在經過DNA鑑定後，確認弗拉迪克跟亞歷山大是有血緣關係的。

報導中指出，儘管知道發生這樣的事情，佛拉迪克的媽媽娜塔莉亞（Natalia）卻沒有做出任何行動，來營救自己的孩子，隨後被當局認為犯下謀殺罪。目前佛拉迪克跟他的3個兄弟姊妹被帶往一間孤兒院，在經過調養過後，他的體重已經來到了15公斤。

據悉，佛拉迪克的狠心父母如果被判有罪，將會面臨終身監禁。去年8月，烏克蘭警方在攻堅佛拉迪克的家時，不得不將大門拆毀，以拯救該名小孩，否則人很有可能在幾天內死亡；當時參與救援的兒科醫生柳德米拉（Ludmyla Lyashenko）表示，小孩被關在一個超小的手工木製籠裡，並被放在房子的一處角落，小孩被自己的糞便跟蒼蠅覆蓋。

ET快訊
月給3萬過年包12K！媽媽開口要年終他忍痛匯3.6萬
連刮18張中15！桃園新婚夫看「是100萬」傻住　家人狂數幾

關鍵字：虐童,餓死,DNA,烏克蘭

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

與武器融為一體的技術　「共形天線」使偵查更隱密

帥氣男老師原來是變態！　下水游泳偷咬14歲少女「蜜桃臀」

丹麥警方搜索華為　2員工「未遵守相關法律」遭驅逐出境

韓國職場文化有趣？難適應？　燒酒杯杯喝「感情快快好」

阿爾卑斯山「一連串雪崩」！　至少10人死亡1失蹤

為什麼會幸災樂禍？關鍵是「別把他當人看」　心理學家破解

4歲童「全身糞便」關籠子！狠父堅信他是「小王種」　將人餓到剩皮包骨

獨創手語人人會！峇里島「聾人村」的堅持　原來與基因有關

韓國職場文化有趣？難適應？　燒酒杯杯喝「感情快快好」

蔡英文春節談話盼華人「過過民主生活」　路透：挖苦中國

捷運驚見癡漢喵！ 「毛手」偷摸隔壁大腿：給虧嗎？

無法回鄉過年！媽媽驚喜現身 國軍兒感動哽咽與母相擁落淚

李棟旭2度情牽劉寅娜　《鬼怪》收視破20％「都孔劉的功勞」

八里勞工搶連號刮刮樂尬輸人　撿剩反而中頭彩「爽贏300萬」

街訪一夜暴富會想做什麼？霸氣女：出國玩遍全部男人XD

竹科工程師載9月孕妻返鄉　遇連環車禍：兒子差點提早出生

《復仇者聯盟：終局之戰》30秒搶先看

橘白貓小碎步奔跑製造「假車禍」　露肥肚堵人網笑：拿罐罐收服牠！

在台北50元解決三餐有可能嗎？ 三原中餐就花25元...竟還有剩！

小女警邀署長大玩「自拍」　女警驚訝：陳家欽so nice

為什麼會幸災樂禍？關鍵是「別把他當人看」　心理學家破解

4歲童「全身糞便」關籠子！狠父堅信他是「小王種」　將人餓到剩皮包骨

獨創手語人人會！峇里島「聾人村」的堅持　原來與基因有關

韓國職場文化有趣？難適應？　燒酒杯杯喝「感情快快好」

蔡英文春節談話盼華人「過過民主生活」　路透：挖苦中國

阿爾卑斯山「一連串雪崩」！　至少10人死亡1失蹤

春遊注意！泰國6國際機場「取消吸菸室」　所有航廈全面禁菸

日常視角欣賞東京建築美學！輕鬆飽覽日本當代大師建築作品

受害者至少130人！瘋狂殺人+拍裸照紀念　攝影師還上「約會節目」當嘉賓

情侶屋頂「野戰交合」全都錄！恩愛完畢...男起身向拍攝者揮手鞠躬

北方吃餃子、南方嗑年糕　陸過年求財運南北大不同

從傷病中奮起的NBA球星（一）　飆風玫瑰50分感動戰役

爸比～不要啊啊！狗鼻遭「大嘴巴」吸住　網問號：到底看了啥

為什麼會幸災樂禍？關鍵是「別把他當人看」　心理學家破解

回應國運籤　蔡英文寫藏頭詩送「政策福袋」

貓把樓中樓夷為平地！　爽躺「DIY廢墟屋」：這風格正合我意

NBA上半季最熱話題（七）　鐵人詹皇連休17戰復出就打OT

春節最美賞櫻地！淡水天元宮三色櫻滿開　粉色天空超夢幻

4歲童「全身糞便」關籠子！狠父堅信他是「小王種」　將人餓到剩皮包骨

到銀行附近走走吧　豬年靠銀行發財的4招開運術

「溪湖摳摳哥」貼背襲OL臀5分鐘　邊吃焢肉飯邊摸...網爆料：慣犯

國際熱門新聞

女人第六感！媽睡夢中睜眼抓桶子..

這村莊就愛「肉多女」　胖女狂吸..

情侶屋頂野戰全都錄！男完事向攝..

女童鼻痛　醫活抓「7cm水蛭」..

老公曖昧偷吃　她驚床上躺15歲..

狠媽逼15歲女賣淫千次　爽賺3..

最會演傘兵　裝死落跑再回來反殺

無法無天的財閥掐住韓國命脈

比鑽石貴！以色列發現新礦物「迦..

賈伯斯預言小女兒伊娃將成接班人

我不斷尋找妳！4歲童淚訴曾變天..

10具嬰屍失蹤　疑被拿作「古曼..

網示範「門牌解鎖」　竟只花2秒..

地面浮出人頭！婦人散步驚見千年..

更多熱門

相關新聞

還拍成A片！鬼父性侵親生8月大女嬰

烏克蘭日前傳出，一名喪心病狂的27歲父親性侵只有8個月大的女兒，甚至錄影拍成A片上傳至國外網站，供其他 「戀嬰」的變態欣賞，被網路警察盯上，並聯絡烏克蘭當地警方循線逮捕這名父親，小女嬰的母親得知自己的丈夫不僅一次性侵兩人的骨肉，失控的哭喊叫罵「你好噁心」。

「泡他X的茶」母失控暴捶7歲女兒

狠父抓女童「倒立搖晃甩」　正義哥路過飆罵

1歲半女童吃不下　托兒所老師狂推餐桌勒脖

2月大兒餓死前　母只顧拍照PO網

讀者迴響

發燒話題

鈕承澤 嵐Arashi 昆凌懷孕 流感 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 春晚直播 廖峻中風 陳昱安 習近平 王令麟 肉圓惡爸 范筱梵 玄彬孫藝真 長榮空姐 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 米津玄師 林志玲言承旭 徐若瑄 地震 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 李光洙認愛 比基尼登山客 倒吊子檳榔 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 林俊傑演唱會 周子瑜 孫安佐 十年挑戰 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 王令麟 林佳龍 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 尾牙 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 刮刮樂 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 味全龍 王柏融 王令麟 金門防疫戰 彭政閔引退

熱門新聞

第1個2000萬刮出啦！女刮完嚇呆不敢叫

嬤湧泉洗衣一甲子！地主1億買下禁入

公婆超變態霸凌逼生男！媳忍3年爆發

他連刮8張2000元虧爆！下張中100萬回家卻哭了

范冰冰IG消失9個月首曬憔悴自拍

3命理師認證！豬年2生肖是財運、戀愛運雙料王

女性友教戰撩妹！耿直男秒回秒句點

前男友都包1萬！女：過完年就分

當假女友陪過年！偷開抽屜羞見「他藏10年的秘密」

逸祥新哏戳到吳宗憲痛處！Sandy「垮臉笑不出來」

「孝子媽」太溺愛　自願獻身15歲兒

要求6600紅包給爸媽　男溫柔放生女友

健身爆乳網紅槓上館長：上班被當8hr清潔工！

麥當勞推新春福袋　他買2個拆開傻眼

距離天公爐僅有一步　眼鏡弟摔掉「插頭香」機會

更多

最夯影音

更多

捷運驚見癡漢喵！ 「毛手」偷摸隔壁大腿：給虧嗎？

無法回鄉過年！媽媽驚喜現身 國軍兒感動哽咽與母相擁落淚

李棟旭2度情牽劉寅娜　《鬼怪》收視破20％「都孔劉的功勞」

八里勞工搶連號刮刮樂尬輸人　撿剩反而中頭彩「爽贏300萬」

街訪一夜暴富會想做什麼？霸氣女：出國玩遍全部男人XD

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面