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社會 社會焦點 保障人權

網友PO影片控警員對家暴案沒作為　警打臉「報假案」將究責

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記者張君豪／台北報導

昨天一名陳姓網友在臉書社團「爆料公社」指控，1月29日凌晨向文山區警方報案，在木柵路一段39號附近資源回收住戶有小男童哭聲疑似家暴，他報警並上傳影片，警方卻未依規定逮捕當事人，打113家暴防治專線也沒及時派社工處理。

▲網友反應文山警方處理家暴不作為，遭警方駁斥假報案將依社維法追究責任 。（圖／記者張君豪翻攝）

▲網友指控文山警方處理家暴不作為，警方駁斥假報案將依社維法究責。（圖／記者張君豪翻攝）

這名熱心網友指出：「政府必須真正落實社會安全維護網、才能真正保障年幼生命安全，而絕非口號」；對此文山一警方事後展開調查，發現網友曾10多次報案讓警方空跑浪費警力，且po文該案經警方查根本無家暴情事，決定不容忍，會以社維法擇期約談po文造謠男子到案說明。

▲網友反應文山警方處理家暴不作為，遭警方駁斥假報案將依社維法追究責任 。（圖／記者張君豪翻攝）

▲網友反應文山警方處理家暴不作為，遭警方駁斥假報案將依社維法追究責任 。（圖／記者張君豪翻攝）

北市文山一警方指出，陳姓男子報案稱上述時地有家暴案件發生，警方獲報不敢大意，派出警網並聯絡救護車到場處置，但經警消登門查訪，卻發現屋內50多歲父親和目前就讀國小3年級男童並無打鬥跡象，小男童經過消防局救護員現場檢傷，也並無任何傷勢，警消研判無家暴、傷害違法跡象，依職權通報台北市社會局家暴暨性侵害防治中心，進行後續查處。

但這名陳姓網友不但報案不實，9日晚間還把警方到場影片po上網公審，指控警方未依規定逮捕施暴、辱罵警方的父親，引起網友議論撻伐警方毫無作為、囂張態度對小孩、消極辦案等不實評論。文山一警方今天公布一段當時警員與救護員討論密錄器影像，畫面顯示警員入內查看：「小孩在床上睡覺、身上並無傷勢，小朋友也說家長沒有打他」，顯示這位民眾僅聽到爭吵聲就打110報家暴案

▲網友反應文山警方處理家暴不作為，遭警方駁斥假報案將依社維法追究責任 。（圖／記者張君豪翻攝）

▲網友反應文山警方處理家暴不作為，遭警方駁斥假報案將依社維法追究責任 。（圖／記者張君豪翻攝）

文山一警方指出，感謝民眾熱心回報地方資訊，但警員、救護員經入內查看，並確定現場並無家暴情事，民眾卻擷取片面的錄影畫面，投訴爆料公社指控警員不作為，此舉不但是造謠、也嚴重打擊警員執法士氣。復興派出所警方更透露，警員密錄器錄下警員處理過程，警員到場有怒斥小朋友閉嘴，是因為小朋友在屋內與父親用三字經辱罵警員「肏你媽的逼！」

轄區警員知道該戶為中低收入戶、且曾是社會局高關懷列管家庭，警員不想為難經濟家庭處境不好的父子，才未追究辱罵警員妨害公務部分罪責，並依規定通報家暴性侵害防治中心查處。文山一警方事後將傳喚po影片造謠、報假案並利用臉書社團公審警察的陳姓網友到案說明，將依《社維法》究責裁處他報假案、造謠不當行為。

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關鍵字：家暴,報假案,社維法,公審

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