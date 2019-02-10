直播／華航內勤怒了！大集結狠嗆機師罷工綁架旅客　怒吼回來開工

▲華航機師罷工，第一線員工慘變炮灰，集結怒吼要機師回來開工。（圖／記者許展溢攝）

記者賴文萱、許展溢／台北報導

【16:20更新】：現場率眾帶領抗爭的華航航務處行政部經理李晶婷表示，我們出來的都是勞方，他們是把良善華航人的心聲、沈默的多數講出來，希望很多事情能好好談，不要搞罷工，公司是有社會責任，呼籲機師工會快點回到談判桌上。

現場抗爭員工也代表華航向旅客深深一鞠躬道歉，強調會努力把旅客送到目的地。員工們也強調外界不要抹黑他們，他們絕不是被動員來的，完全是自發性來表達沈默大多數的聲音。李晶婷也補充，機師一罷工，派遣部門的人、現場地勤都忙到翻過來在處理善後事宜，她強調，每架飛機起飛的背後都是很多人在努力，不是只有機師、空服員在努力，他們這樣一搞，以後重要日子誰還敢搭華航。

華航員工也遞出陳情書，由交通部民航局標準組組長林俊良代表收下。陳情書內容如下：

1.請交通部拒絕接受機師工會訴求，維持目前航空器飛航作業管理規則（AOR）進行組員派遣。

2.現行溝通協調會議，拒絕本公司高階主管面談，卻容忍非華航之機師工會代表進入談判，顯違反公平正義原則，亦不具華航員工代表性。

3.桃園市機師工會華航成員僅占華航約一成員工，交通部談判結果欠缺結論比例原則。

基於上述原則，擬請交通部以及勞動部宣告本次罷工違法，回歸工會法罷工相關程序，回應本公司提出調解以及仲裁之訴求。

▲華航航務處行政部經理李晶婷表示，他們是把良善華航人的心聲、沈默的多數講出來。（圖／記者李毓康攝）

【16:10更新】：華航員工抵達交通部門口時，華航企業工會理事長劉惠宗在現場表達反對意見，他說，這次出來抗爭的員工都是考績不錯的人主管，何必模糊焦點造成勞勞相爭。他們喊的停止霸凌，請問是霸凌誰了？他們來的這些人能代表全部的華航嗎？劉更怒批他們是工賊。罷工是最不得已的方式，也是員工最後一條路，他一再重複企業工會態度是「勞工挺勞工」，今天出來抗爭的人不能代表大多數員工。

▲▼華航員工步行至交通部抗議。（圖／記者‎李毓康‎攝）



▲華航企業工會理事長劉惠宗在抗爭場外表達不同意見。（圖／記者李毓康攝）

▲華航企業工會理事長劉惠宗。（圖／記者賴文萱攝）

華航機師罷工第3天，迄今造成逾50多航班取消，第一線地勤人員慘當炮灰。華航員工私下串聯穿白衣集結在東門捷運站外，再步行至交通部抗爭，員工怒批，華航企業營運豈容桃園市職業工會的勢力來胡搞，他們不是華航人，外部勢力滾出去。抗議員工也怒吼「華航員工、反對罷工。停止罷工、回來開工。綁架旅客、人神共憤。交通部會，出來面對。」」

▲華航員工在東門站集結前往交通部抗議機師罷工。（圖／記者李毓康攝）

華航航務處經理李晶婷痛罵機師工會行為太扯了，不應該為了少數人的私利，綁架整個社會，並率領員工高喊「停止操作、無恥公會」，要求交通部秉公處理，不要壓迫華航，華航不是交通部的嘴上肉，應善待華航，而機師工會更應該停止霸凌願意飛行的機師，應要長榮機師（機師工會理事長李信燕）退出工會，

有員工則向《ETtoday新聞雲》記者表示，無辜的地勤和內部員工算什麼，除了地勤外，華航還有許多內部部門，都在為這次罷工做有效的處理，罷工的人有沒有想過公司毀滅的下場又是什麼？不能一面倒的說罷工就罷工，離譜的是帶頭出來談判的還不是華航的人，是長榮的人，就算是民選出來，真正發言人也應該是華航自己人，而非外人。

▲桃園市機師職業工會主導華航機師罷工，理事長李信燕帶領會員一起喊口號。（圖／記者呂佳賢攝）

華航內部員工發出聲明指出，我們是一群深愛公司，也深愛台灣塊土地的華航員工，對於這次的華航機師罷工，造成社會不安，我們不想再沈默。桃園市機師職業工會在春節旺季期間，利用綁架整個社會的卑劣手段主導華航機師罷工。員工喊話，亟需要社會的支持，不管是華航人、旅客還是路人，歡迎用力轉發給媒體及各個網路平台，要桃園市機師職業工會立刻停止胡鬧。

華航員工提出4大主張：

1.桃園市機師職業工會不是華航內部企業工會，外部勢力滾出去。華航企業營運豈容你們胡搞，你們不是華航人，外部勢力滾出去。

2.身為長榮機師的桃園市機師工會理事長，強力主導華航機師罷工，居心叵測。華航勞動條件優於長榮，豈有聳動華航機師罷工的道理？！

3.華航機師工時派遣優於業界，一切合法。

4.罷工機師訴求豈有急迫性到要綁架整個社會，自私貪婪社會無容。多少旅客因罷工滯留國外、流離失所、惶恐、害怕，豈能容機師罷工踐踏這些愛護華航的旅客？

▲▼華航員工手拿著停止罷工回來開工、停止罷凌綁架旅客的自製手板，吶喊口號。（圖／記者李毓康攝）