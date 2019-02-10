機師罷工事件傳陰謀論　周錫瑋喊話蔡英文：放華航一馬吧

▲總統蔡英文。（資料照／記者林敬旻攝）

政治中心／綜合報導

華航機師罷工事件傳出，交通部管不動華航董座何煖軒，與民進黨正國會和新潮流派系內鬥有關，但所屬新潮流派系的桃園市長鄭文燦否認，還稱如果何煖軒聽他的建議，罷工就不會發生。對此，前台北縣長周錫瑋向總統蔡英文喊話，「放華航一馬吧」

周錫瑋10日在臉書表示，華航機師罷工事件，越演越烈，出現許多陰謀論，有民進黨派系內鬥、交通部鬥何煖軒、長榮機師帶領工會鬥華航、機師鬥非機師，但最後受傷的是旅客權益和華航商譽。

▲ 華航機師罷工，董事長何煖軒受訪。（圖／生活中心翻攝）

周錫瑋指出，華航在1959年成立，有其歷史背景和政策任務，至今是少數仍以「中華」之名行遍天下，務必留下「華航」招牌，但政府是最大股東，注定華航無法完全適用「市場經濟」，而華航卻又定義是「民營企業」，需要符合股東權益，種種牽絆，讓華航罷工無法用常規好好談。

周錫瑋提到，兩年多前蔡英文剛上任，對華航空服員罷工事件，說出「若非忍無可忍，不會罷工」、「我不會讓你們孤單」；反觀，兩年後，華航機師罷工，蔡英文僅以「謝謝」兩字回應，這證明領導人不能一昧討好，缺乏施政格局和遠見，否則民意終將如雙面刃，總有反噬的一天。

▲華航罷工小港機場狀況。（圖／記者賴君欣攝）

周錫瑋認為，解決之道就是，政府釋股、讓華航徹底民營，讓真正懂航空的人經營華航，以市場法則來競爭運營，待遇、福利好不好、有沒有競爭力，都交給老闆來決定，「政府的手」亂伸，只會讓華航更亂、政府的手更髒；此外，中華民國現階段，已少有「政策航線」和「總統專機」，開放競爭和簽約，那麼價格與服務肯定更好。

另一方面，國民黨發言人洪孟楷針對蔡英文僅以「謝謝」兩字回應罷工，痛斥蔡英文沒前朝可批評，所以無話可說。對此，周錫瑋則表示，洪孟楷不必見獵心喜、落井下石，國民黨執政多年，也沒有處理好華航，2020若要重返執政，國民黨應想好如何解決問題。

▲國民黨發言人洪孟楷。（資料照／記者李毓康攝）