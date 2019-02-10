「不回談判桌」惹議！機師工會出面說明了　協商卡關癥結點出在這

▲機師工會理事長李信燕回應外界質疑的問題，並且重申工會訴求。（圖／記者范綱儀攝）

記者賴文萱／台北報導

華航機師罷工邁入第3天，在昨日協商未果後，機師工會一整天都不願意重回談判桌展開協商，據統計，今日共有22航班取消，影響3800旅客。對此，機師工會理事長李信燕傍晚出面回應外界質疑，她說，華航飛時7小時以上航班占了40%，會堅持華航接受7小時改派3人才回來談判原因，就是因為認為這些航班都是疲勞航班，不該只用符合AOR規範來看，而是要回歸飛行員疲勞本身。

9日華航勞資協商長達6小時，但針對疲勞航班管理的方案雙方僵持不下，因此協商未果。機師工會堅持7小時以上航班就要改派3人，但華航則只接受8小時以上航班改派3人，交通部也提出折衷方案，希望以8小時以上航班改派3人為原則，另針對6-8小時航班逐條檢視疲勞程度再來加入派遣3人航班中。但工會拒絕該些方案，罷工進入第3天，遲遲未答應重回談判桌。

▲機師工會理事長李信燕解釋，為何工會堅持資方先接受7小時以上航班改派遣3人，才願意回談判桌原因。（圖／記者呂佳賢攝）

媒體問及，為何工會不願接受交通部所提出的疲勞航班管理折衷方案？李信燕說，機師工會一直強調，不要以單一航次或航線來做疲勞航班探討，原因就是之前並不是沒有這樣做過，但資方最後卻用文字遊戲做調整，例如規範疲勞航班是CI-XXX，但經資方調整航班班次後，就不再適用規範，最終工會只能吃悶虧，因此這次堅決一律以7小時改派遣3人做規範。

針對外界質疑，華航現行疲勞管理都有符合法令，李信燕則說，在合於法規與規範情況下，最後一關還是要到飛行員疲勞感受，因為經過值勤，機師實際上就是感覺疲勞，這樣的航班就應該重新檢視，希望華航能回歸機師疲勞管理本身，而非僅是符合法令。

▲▼華航內勤員工集結赴交通部抗議，反對機師罷工，喊話要求他們回來開工。（圖／記者李毓康攝）

至於下午有華航員工出來抗議機師罷工，李信燕回應，機師中有很多人的家屬就是地勤同仁，這段時間很感謝地勤的辛勞，每位員工都有不同方向的角度或想法，但她目前接收到的是，包含空服員、地勤、華航企業工會等都是支持機師罷工的行動，對於出來抗爭的人，也許可能是他們對罷工議題不了解，工會也願意溝通，希望讓大家都能知道機師們的訴求。

▲交通部次長王國材上午說明交通部召開緊急應變會議所談論的事情。（圖／記者范綱儀‎攝）

針對疲勞航班管理議題，交通部次長王國材下午受訪則指出，華航的亞洲區域航線如日本、中國大陸等城市，飛時很大多超過7小時，如果貿然答應工會訴求，很多航線通通都會受到影響。他說，原本派遣2人，是一個正機師、一個副機師，但若多派一人，後面得坐正機師，然而要增加正機師難度比較高。

王國材說，基於飛安安全，只要真的是疲勞航線，例如有些機場難起降、冬天有側風問題，交通部一定會支持變成3人派遣，有些航線本來派遣2人就很OK，不能叫公司說，這個班機開得好好的，後面卻硬要多一位正機師。綜觀國際上的AOR標準，有些是8或10小時改3人派遣，不過現在工會卻要堅持要7小時就要3人派遣，這已經超過太多標準。

他說，交通部不敢承擔飛安危險，只要真的有危險，該加人就加人，交通部一定會支持，但要講道理。希望工會能接受折衷方案，也就是8小時以上改3人派遣，8小時以下可以看危險性來討論，希望不要訂死就是7小時。他也強調，這個折衷方案已經比長榮航空好了，長榮是12小時以上，4人派遣才一條條討論，最終也只有8條航線使用，但華航昨天協商已經同意12小時以上全面改4人派遣，幾乎歐洲、加拿大、美西都適用。

對於勞資僵持點該如何解？王國材說，說實在他也不知如何解，只能訴諸於情，他一直在傳訊息給機師工會理事長李信燕，希望她能回來談判桌上談。而目前資方已經接受，只要隨call就隨到展開協商，希望能趕緊化解機師罷工危機。