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府院關注華航罷工　盼勞資協商成三贏局面

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▲▼機師工會現場有不少華航的員工，為理事長加油，和理事長一起喊罷工成功。（圖／記者呂佳賢攝）

▲機師工會現場有不少華航的員工，為理事長加油，和理事長一起喊罷工成功。（圖／記者呂佳賢攝）

政治中心／綜合報導

華航勞資協商破局，機師罷工行動邁入第三天。行政院發言人Kolas Yotaka 10日受訪表示，行政院長蘇貞昌、副院長陳其邁都密切關注此事，另外，組統府發言人張惇涵則回應，與相關部門保持緊密聯繫，希望協商能圓滿落幕，達成旅客、勞方、資方三贏的局面。

張惇涵表示，府院都有密切注意勞資協商的進度，也跟相關部門保持緊密聯繫，讓交通部、勞動部、桃府勞動局持續溝通，也盼望勞資雙方繼續坐下來談，希望勞資雙方能展開對等、理性的對話，達成旅客、勞方、資方的三贏，相關部門也會針對可能疏運需求妥為因應，以確保交通疏運及旅客權益。

▲▼發言人張文蘭(左起)、黃重諺、張惇涵、林鶴明。（圖／記者屠惠剛攝）

▲發言人張惇涵。（圖／記者屠惠剛攝）

Kolas提到，勞資協商的主角是華航資方與機師工會，所以不管是交通部或是政府其他單位，都只能從旁協助、鼓勵勞資雙方重回談判桌，進行有效談判；由於，今天是春節連的收假日，也是航班運量的高峰期，行政院希望華航機師罷工事件盡快落幕，以維護消費者的權益。

▲▼行政院發言人Kolas Yotaka。（圖／記者賴于榛攝）

▲行政院發言人Kolas Yotaka。（圖／記者賴于榛攝）

交通部出面調停勞工訴求，9日勞資雙方進行談判，但針對疲勞航班派遣無共識，對於飛航時間與值勤時間定義相左，協商宣告破局。對此，華航表示，協商過程平和，並未一昧堅持己見，癥結在於雙方的提案暫時仍有差距，希望在接下來的談判縮短差距達成共識。

▲▼華航罷工第三天，協商破局後，機師工會理事長李信燕受訪。（圖／記者呂佳賢攝）

▲機師工會理事長李信燕（圖／記者呂佳賢攝）

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關鍵字：華航,機師罷工,總統府,行政院,蘇貞昌,陳其邁

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