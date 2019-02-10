女模「自爆毛巾恐懼症」想到就起雞母皮　一張照片卻很矛盾

▲雷娜。（圖／翻攝自Renae Ayris臉書）

國際中心／綜合報導

澳洲伯斯（perth）女模雷娜（Renae Ayris）曾獲得環球小姐的頭銜，在IG吸引19萬人追蹤，然而，她有著不為人知的秘密。去年底她透過限時動態表示，自己有著「毛巾恐懼症」（phobia of towels），非常討厭布料粗糙的感觸，光想到就起雞皮疙瘩。不過，她一張包裹著毛巾的照片也被翻出來，看起來有些矛盾。

《每日郵報》報導，雷娜經常穿著比基尼前往海邊，有著陽光、健康的形象，當被粉絲詢問她最大的恐懼是什麼，她回答「毛巾」，很多人則開始好奇，她去完海灘或洗澡後要怎麼擦乾身體。

▲雷娜常往海邊跑。（圖／翻攝自IG／renaeayris）

雷娜接著說明，這個問題早就一堆人問過，如果她要去海灘，她會準備特別的「土耳其浴巾」，觸感相當輕柔、舒適，也就沒那麼害怕。至於一般的沐浴，她則有嚴格要求，毛巾必須要像天鵝絨般柔軟，並用大量的柔軟劑來清洗，因此她去住外面的酒店時都很掙扎，那裡的毛巾很粗糙。

▲雷娜有著姣好身材。（圖／翻攝自IG／renaeayris）

早在2015年，雷娜受訪時就談及自己對於毛巾的恐懼，她的雙手與腳底板無法忍受毛巾的觸感，就像聽到指甲刮黑板的聲音般痛苦。不過，也有人發現雷娜去年4月貼出一張照片，只見她用毛巾裹著身體，當時正在宣傳護髮產品。