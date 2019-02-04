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鄭和去過澳洲？　西澳海岸挖出疑似明朝「嬰兒」佛像　

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 ▲兩名澳洲男子在西澳大利亞海岸拍攝紀錄片時，發現明代古物。（影片取自Youtube）

國際中心／綜合報導

鄭和曾經去過澳洲西岸嗎？日前兩名澳洲男子到西澳海灘時，意外發現一尊重逾1公斤的青銅「嬰兒」佛像，據傳可能與1421年「明朝尋寶之旅」有關，可用以證明中國人比歐洲人早200年到澳洲。不過，中國專家卻認為，這可能只是中國人到西澳遊玩時帶去的。

據澳洲《雪梨先驅晨報》報導，發現這尊佛像的是澳洲男子德尚（Leon Deschamps）和湯姆森（Shayne Thomson），他們當時正在為拍攝拿破崙統治時期從法國航行到澳洲的紀錄影片做準備，並拿著金屬探測器在海岸邊探索。不久後探測器突然發出信號，兩人撥開沙子，看到一個物體以為是上世紀50年代的裝飾藝術燭台，但在挖掘一分鐘後，竟出現一尊由鍍金青銅製成的佛像，其尺吋不大，卻重達1公斤。

▲佛像重量達1公斤，兩人發現後以手輕輕拍去沙子 。（圖／翻攝自Youtube）

▲佛像重量達1公斤 。（圖／翻攝自Youtube Baby Buddha）

二人隨即向西澳洲海事博物館報告發現，並詢問了專業骨董商人，而商人毫不猶豫地告訴他們，佛像的年代為明朝初期。中澳歷史博物館副主席王興鄉則指出，如果佛像被認證是明朝的，它可能以兩種方式到達，一是明代中國探險家鄭和留下的，如此一來將證實中國人比歐洲人早200年年來澳洲；另外一種可能則只是被遊客帶來澳洲。他表示，除非能證明佛像周圍的泥土或沙子來自某個時期，以及它在那裡多久了，這是一個考古問題，令人感到興奮。

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關鍵字：澳洲,澳大利亞,鄭和,佛像,嬰兒佛像,紐澳要聞

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