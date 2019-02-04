澳洲北部遭「百年大洪水」襲擊　2m巨鱷魚民宅外閒晃...居民嚇傻眼

▲澳洲北部湯斯維爾（Townsville）有許多地方都淹水。（圖／路透社）

記者錢玉紘／綜合報導

全球各地受到極端氣候影響，天災頻傳。澳洲東北部日前降下「百年一遇」的豪大雨，引發罕見水災，許多民宅和學校都被淹沒，就連機場都被迫關閉，由於淹水的關係，原本住在河川湖泊裡的鱷魚也紛紛游到街上，跑進民眾的家中，嚇壞許多人。

綜合外媒報導，澳洲北部現在正值雨季，其中昆士蘭省沿岸的湯斯維爾（Townsville）由於大雨襲擊，有許多地方都嚴重淹水，上千人因為洪水或是停電的關係，被迫要離開家園，接下來預計有1萬到2萬棟房子會受到影響。在當地時間3日，由於大雨下個不停，當局必須要被迫開啟防洪閘門，進行洩洪。

昆士蘭省長帕拉祖克（Annastacia Palaszczuk）在上週末提到這是百年才會遇見一次的大洪水，由於水淹得很快，在部分地區可能會造成土石流。警方全面出動，挨家挨戶說服居民盡快撤離家園，帕拉祖克提醒，「接下來的幾天還會繼續下大雨，甚至出現具破壞力的強風，我們想再次強調，如果非必要的話，拜託千萬不要出門」。

▲民眾撤離家園。（圖／路透社）

一名湯斯維爾居民提到，他從未見過這樣的景象，洪水最深大約有1公尺，「淹大水的聲音很驚人，我家的一樓全都毀了，冰箱甚至浮在水面上」。澳洲國防軍（Australian Defence Force）也已經出動，忙著填裝沙包、部署兩棲貨車，以及援助因為家裡淹水而逃到屋頂上的居民。

由於到處淹水，不只人類需要逃生，就連動物們也紛紛逃竄，已經有許多民眾通報，在家裡看到超大隻鱷魚或是蛇出沒。CNN報導，居民艾琳（Erin Hahn）表示在家裡看到淡水鱷，大概有2公尺那麼長。

▼民眾家中發現巨大鱷魚。