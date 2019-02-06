澳《反外國干預法》第一槍！　撤銷中國富商居留權、拒絕入境

▲ 黃向墨近年來不斷敦促幾名政界人士支持他成為澳洲公民，而當局在過去2年多期間，審查他的商人背景，以及他與北京政府高層之間的關係。（圖／CFP）

國際中心／綜合報導

澳洲政府去年通過《反外國干預法》，但消息指出，目前政府已首度援引此法，撤銷中國深圳玉湖集團創辦人黃向墨（Huang Xiangmo）的永久居留權，並拒絕批准入籍申請。如今，他被拒絕入境澳洲，現階段無法重返與妻兒同住的雪梨豪宅，但當局此一決定的具體原因仍有待確認。

這項消息最早在5日由《雪梨晨鋒報》等澳洲媒體披露。官員透露，內政部趁黃向墨離開澳洲期間通報此一決定，當局以品格等一系列理由拒絕黃向墨的入籍申請，甚至質疑他與澳大利亞安全情報組織（ASIO）等政府機構談話時的可信度。

據了解，澳洲政府的決定令他感到相當震驚，目前他正極力爭取重返澳洲，但能否獲准入境仍是未知數，就算成功入境澳洲，未來也可能面臨被驅逐出境的狀況。

▲《雪梨晨鋒報》報導，黃向墨上月前往泰國，但目前他的行蹤仍是未知數，只知道他人在澳洲海外。

消息傳出後，商務部、移民局長科爾曼（David Coleman）發言人均拒絕回應。而工黨、自由黨目前則是面臨是否該歸還黃向墨捐款的問題。

事實上，黃向墨早在2011年就和家人移居澳洲，房地產事業成功，更在過去10年期間，因捐出大筆政治獻金給2大主要政黨而聞名政壇，金額至少有270萬澳幣，人脈極廣，曾捐款給前工黨外交部長卡爾（Bob Carr）的智庫「澳中關係研究所」（ACRI）。2018年，他斥資近10億澳幣收購大連萬達集團（Dalian Wanda Group）在澳洲的2個項目。

去年6月28日，澳洲通過《反外國干預法》，要求游說人士申報是否為他國服務，並大幅加重從事間諜活動的刑罰，損害澳洲與其他國家經濟關係的行為也被劃入違法範圍。儘管澳洲政府並沒有點名特定國家，但外界認為，這應該是針對中國。