　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞

澳《反外國干預法》第一槍！　撤銷中國富商居留權、拒絕入境

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼中國深圳玉湖集團創辦人黃向墨（Huang Xiangmo）被澳洲政府取消永久居留權。（圖／CFP）

▲ 黃向墨近年來不斷敦促幾名政界人士支持他成為澳洲公民，而當局在過去2年多期間，審查他的商人背景，以及他與北京政府高層之間的關係。（圖／CFP）

國際中心／綜合報導

澳洲政府去年通過《反外國干預法》，但消息指出，目前政府已首度援引此法，撤銷中國深圳玉湖集團創辦人黃向墨（Huang Xiangmo）的永久居留權，並拒絕批准入籍申請。如今，他被拒絕入境澳洲，現階段無法重返與妻兒同住的雪梨豪宅，但當局此一決定的具體原因仍有待確認。

這項消息最早在5日由《雪梨晨鋒報》等澳洲媒體披露。官員透露，內政部趁黃向墨離開澳洲期間通報此一決定，當局以品格等一系列理由拒絕黃向墨的入籍申請，甚至質疑他與澳大利亞安全情報組織（ASIO）等政府機構談話時的可信度。

據了解，澳洲政府的決定令他感到相當震驚，目前他正極力爭取重返澳洲，但能否獲准入境仍是未知數，就算成功入境澳洲，未來也可能面臨被驅逐出境的狀況。

▲《雪梨晨鋒報》報導，黃向墨上月前往泰國，但目前他的行蹤仍是未知數，只知道他人在澳洲海外。

消息傳出後，商務部、移民局長科爾曼（David Coleman）發言人均拒絕回應。而工黨、自由黨目前則是面臨是否該歸還黃向墨捐款的問題。

事實上，黃向墨早在2011年就和家人移居澳洲，房地產事業成功，更在過去10年期間，因捐出大筆政治獻金給2大主要政黨而聞名政壇，金額至少有270萬澳幣，人脈極廣，曾捐款給前工黨外交部長卡爾（Bob Carr）的智庫「澳中關係研究所」（ACRI）。2018年，他斥資近10億澳幣收購大連萬達集團（Dalian Wanda Group）在澳洲的2個項目。

去年6月28日，澳洲通過《反外國干預法》，要求游說人士申報是否為他國服務，並大幅加重從事間諜活動的刑罰，損害澳洲與其他國家經濟關係的行為也被劃入違法範圍。儘管澳洲政府並沒有點名特定國家，但外界認為，這應該是針對中國。

ET快訊
初二睡到中午！婆婆款整桌「媳婦愛吃的」　老公哭：服務差那麼多
嫩妹睡太熟被硬上無感！遭渣男「再一次」突驚醒：不要
初二女友家拜年！未來岳母遞「超厚紅包」他打開嚇傻

關鍵字：黃向墨,居留權,紐澳要聞

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

連PS4都被網拍！違停28次積欠18萬罰款　警方直接上門「抄家」

蘋果零售長阿倫茲4月離職！　年薪8億曾被看好「接班庫克」　

澳《反外國干預法》第一槍！　撤銷中國富商居留權、拒絕入境

「川金二會」選擇越南意義重大！　美國、北韓各想要什麼？

臉突爆腫瘀血！她去遊船染怪病　「眼睛＋鼻孔」血狂流還失明

同性情侶自製「肯尼結婚禮盒」po上網　製造商決定替他圓夢

癌症病童開心見馴鹿　素食者闖入抗議：牠們被剝削！

以為鬧鬼！女大生衣褲詭異消失「浴室牆有手印」　她打開衣櫃嚇傻

日本豬瘟擴散5地區　愛知縣、大阪府、長野縣均遭殃

秒轉目標！健美男大秀腹肌　背後裸男「那一根」意外搶鏡

喵皇半夜溜奴才房拜拜「唸咒語」　爸轉頭飆罵三字經：皮在癢484

林志玲睽違8年豋《春晚》　「水上芭蕾」難度破表

太子爺伸腳？雄工生三鳳宮搶頭香「剩一步摔倒」　讓給六連霸主

公婆「超變態霸凌」逼生第三胎　除夕怒嗆親家...媳忍3年大爆發

活了27年！老爸破天荒「搶曬衣服」　女兒震驚...低頭見「圓形魔陣」秒笑歪

太子爺伸腳？雄工生三鳳宮搶頭香　「剩一步摔倒」趴地讓給六連霸主！

新竹氣爆人孔蓋炸裂畫面曝光　2X2公尺坑洞...1騎士摔飛

新春第一炮「嚇死1500隻雞」！　 雲林養雞場負責人怒：損失約30萬

黑汪汪偷喝人類水杯遭抓包！　眼睛亂飄「裝沒事」！媽：沒水準

淡水天元宮三色櫻滿開　春節最美賞櫻地！粉色天空超夢幻

連PS4都被網拍！違停28次積欠18萬罰款　警方直接上門「抄家」

蘋果零售長阿倫茲4月離職！　年薪8億曾被看好「接班庫克」　

澳《反外國干預法》第一槍！　撤銷中國富商居留權、拒絕入境

「川金二會」選擇越南意義重大！　美國、北韓各想要什麼？

臉突爆腫瘀血！她去遊船染怪病　「眼睛＋鼻孔」血狂流還失明

同性情侶自製「肯尼結婚禮盒」po上網　製造商決定替他圓夢

癌症病童開心見馴鹿　素食者闖入抗議：牠們被剝削！

以為鬧鬼！女大生衣褲詭異消失「浴室牆有手印」　她打開衣櫃嚇傻

日本豬瘟擴散5地區　愛知縣、大阪府、長野縣均遭殃

秒轉目標！健美男大秀腹肌　背後裸男「那一根」意外搶鏡

初二回娘家台中、新竹、頭城一直塞　高公局估將塞到初三下午

影／時間都去哪了　以習近平的角度看2018

中職／桃猿王朝拚隊史首次3連霸　挑戰7冠追平兄弟紀錄

STEAM春節特賣只到2/11！《巫師3》25折、《古墓》狂殺2折

影／超級豬頭「佩佩與喬治」上身　男討好兆頂8500元髮雕+豬年大吉

節省護理人力提昇醫病品質　彰化醫院邁向醫療4.0時代

前進奧運／率先在世錦賽達標　鄭兆村先拼亞錦盼再創高峰

喬治克隆尼一拳揍臉！　鋼鐵人心結藏23年…4對鬧翻好萊塢A咖

再熱1天！北部初三飆近30度高溫　初四起「轉涼4天」低溫探15度

屬蛇網友＝孤獨精！專家曝「12生肖2019運勢」...OO財運最旺

欠扁奴才比出「國際手勢」橘貓秒暴怒：484活膩了！？

國際熱門新聞

「姊夫」輸送帶繞場　旅客全笑翻

荒野求生苦撐1年才知節目早停播

機靈空姐！飛機上救出遭販賣少女

奈良鹿攻擊人　今年度飆200傷..

64歲嬤大玩3P偷「10萬財物..

情侶屋頂野戰全都錄！男完事向攝..

老公曖昧偷吃　她驚床上躺15歲..

日本的「美女」和「美人」差別在..

她被批醜　韓帥男友po照打臉酸..

4歲童遭小學老師性侵　全身重傷..

重機撞貨車　騎士甩飛掛貨架慘死

女釣客捕獲40公斤巨型鯰魚　網..

阿茲特克剝皮獻祭　 披人皮狂舞

賈伯斯預言小女兒伊娃將成接班人

更多熱門

相關新聞

西澳海岸挖出疑似明朝佛像　

鄭和曾經去過澳洲西岸嗎？日前兩名澳洲男子探索西澳海岸時，意外發現一尊可以追溯到明朝初期的青銅「嬰兒」佛像。若這尊佛像可證實1421年時，曾隨鄭和的寶船到過澳洲，將可能改寫澳洲歷史。不過，也有專家指出，可能只是中國人遊玩時帶去西澳而已。

澳洲北部發生百年大洪水　鱷魚到處晃

我不斷尋找妳！4歲童淚訴曾變天使

與男童媽媽結婚！戀童渣男坦承原因

母海豚揹夭折孩子到處游　還悲鳴呼喚

讀者迴響

發燒話題

鈕承澤 嵐Arashi 昆凌懷孕 流感 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 春晚直播 廖峻中風 陳昱安 習近平 王令麟 肉圓惡爸 范筱梵 玄彬孫藝真 長榮空姐 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 米津玄師 林志玲言承旭 徐若瑄 地震 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 李光洙認愛 比基尼登山客 倒吊子檳榔 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 林俊傑演唱會 周子瑜 孫安佐 十年挑戰 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 王令麟 林佳龍 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 尾牙 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 刮刮樂 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 味全龍 王柏融 王令麟 金門防疫戰 彭政閔引退

熱門新聞

「姊夫」輸送帶繞場　旅客全笑翻

被醫生宣告不治，醒來勇敢做夢－李千那

舒子晨遭「製作單位徹底封殺」！

初二要伺候大姑一家！老公：我們出國

女詭病纏身淚崩　求醫10年找到病因

湊出來的救護車　網友全被逼出淚

Gail曬「學霸成績」：我做到了！

酒駕性侵鞭刑連署過！法務部回應

網紅生吞手掌大毒蜘蛛！一入口真的出意外「狂吐血水」

新春第一炮　1500隻雞被嚇死

公婆超變態霸凌逼生男！媳忍3年爆發

應采兒「孕肚正面照」拜年！

婆婆抹布砸她！老公護妻：房子早買了

港媳來台過年焦慮崩潰！老公霸氣挺「這不是老婆應該做」

130年前墓碑浮字跡　他看懂後暖心笑了

更多

最夯影音

更多

喵皇半夜溜奴才房拜拜「唸咒語」　爸轉頭飆罵三字經：皮在癢484

林志玲睽違8年豋《春晚》　「水上芭蕾」難度破表

太子爺伸腳？雄工生三鳳宮搶頭香「剩一步摔倒」　讓給六連霸主

公婆「超變態霸凌」逼生第三胎　除夕怒嗆親家...媳忍3年大爆發

活了27年！老爸破天荒「搶曬衣服」　女兒震驚...低頭見「圓形魔陣」秒笑歪

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面