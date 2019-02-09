30萬人擠爆「高雄愛河燈會」開幕　韓國瑜：為金銀河高聲歡呼

▲高雄燈會9日晚間在愛河登場。（圖／記者宋德威攝，下同）

記者宋德威／高雄報導

2019高雄燈會9日晚間7時由高雄市長韓國瑜點燈，愛河畔佈滿了創意燈飾，待天色暗後將愛河點綴得風情萬種。韓國瑜受訪時，對於佛光山義務贊助的蓮花燈柱遭部分網友批評感到不捨，他也感謝佛光山星雲法師和信眾的付出。

高雄燈會以「金銀河」為概念，規劃4大主題燈區，燈會再結合「豬」年生肖，打造百豬燈區，圓潤討喜的豬仔燈飾，吸引很多遊客拍照合影，即使白天也有很多民眾散步賞燈。

韓國瑜也現身舞台，操弄巨型布偶「素還真」，創意十足，；而愛河旁則有「金銀財寶夜市」及懷舊古早市集，邀請畫糖、棉花糖、捏麵人等攤位進駐，提供與眾不同燈會氛圍。小提燈「鴻運豬」9日與 11日傍晚5點半至晚間8點，在高市五福河西路口、五福河東路、中正河東路口與中正河西路口發放。

韓國瑜手捧素還真主持開幕典禮時表示，天上有銀河，地上有金河，高雄有愛河，今年燈會結合傳統與創新，人潮特多，這一場盛會，沒有大家的參加，不會這麼熱鬧，熱情誠懇的邀請大家參觀愛河燈會，希望新的一年高雄充滿無限歡樂，帶來廣大的財富，嘉惠市民。

韓國瑜強調，高雄佛光山燈會率先起跑，緊接高雄金銀河燈會，後面接續屏東台灣燈會，一連串的燈會接力賽，讓南台灣充滿歡樂，希望大家喜歡高雄燈會，並祝福新的一年更美好，大家發大財。

高雄愛河熱鬧登場由霹靂布袋戲鼓陣為晚會揭開序幕，接著市長韓國瑜與來賓一同投下金幣啟動可愛撲滿豬，萌氣十足，象徵高雄新的一年諸事大吉，福氣與財富一同到來。接著高雄在地樂團霧虹樂團展現在地魅力、宅男女神安心亞、少女殺手吳思賢、台語新天王許富凱輪番上陣共同為高雄燈會熱鬧揭幕。