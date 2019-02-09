16歲少女籌學費「扮恐龍」遭毆打　惡男再嗆：MD下次絕對砍妳

地方中心／台南報導

台南一名16歲少女為了賺取學費，裝扮成「奇寶恐龍」不定時在台南、台中各街頭出沒，帶給大家歡樂，不料8日晚間竟遭人襲擊，導致鼻樑流血、頭暈。消息一出引起全民憤怒，就有網友PO出一張對話內容，一名曾姓男子承認動手K女學生2拳，「馬德下次被我抓到絕對砍她。」

▲少女籌學費街頭表演竟遭襲擊。（圖／「奇寶恐龍來了！」粉絲專頁）



從截圖中可以看見曾姓男子講話十分囂張，似乎是不滿少女表演中不小心撞到他，因此「一氣之下揮了她幾拳，結果她還在那邊叫」。朋友聽完後苦勸，「反正你小心點吧……我也不想再多說什麼，你也不年輕了，自己做的事自己扛，不要到時候出事了才後悔當初衝動。」

沒想到曾男沒有反省自己做錯事，反而還嗆聲「你他媽沒把我當朋友了」，讓朋友相當無奈。截圖被網友瘋狂轉載，許多人將他肉搜出來要替16歲少女討公道，痛批「為什麼連一個自己出來賺學費的辛苦孩子都不放過」；目前曾男的留言功能關閉，無法在他個人臉書留言，這讓大批網友更生氣。

▲曾姓男子承認毆打「奇寶恐龍」。（圖／網友提供）



對此警方表示，目前還未接獲少女的報案，初步已經掌握到施暴者身分，但由於傷害罪屬於告訴乃論，必須由少女出面完成筆錄，警方才能進行下一步行動；已經請曾姓男子儘速到案說明，監視器部分也已聯絡夜市管理者。

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