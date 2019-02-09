韓國瑜IG貼文練龜息大法　網直呼好可愛





▲韓國瑜躺在大小「米糠」上，網友直呼「好可愛」。（圖／翻攝自韓國瑜IG）

政治中心／綜合報導

9日適逢大年初五，不少人已經預備北上返工，高雄市長韓國瑜也在7日從「度假天堂」峇里島返台，預計參加9日登場的高雄愛河燈會「金銀河」。就在剛回來台灣的第一天，韓國瑜IG貼出一張他躺在大小「米糠」枕頭上的照片，還寫下「再讓我瞇個眼」，引來粉絲直呼「市長太可愛了吧」。

韓國瑜1月上旬進行直播時，率先介紹這次愛犬「米魯」沒來，但是表弟「米糠」來了！只見韓國瑜把一隻瞇瞇眼的柴犬抱枕墊在手下，且過程中不斷玩「米糠」的耳朵，讓網友覺得超可愛，瘋狂詢問「哪裡有賣米糠？」、「米糠要紅了，求賣點聯結」。事後，各大網路賣場也出現超多主打「韓國瑜米糠抱枕」的娃娃商品，尺寸有小有大，價格350至800元不等。

▲韓國瑜帶「米糠」開直播。（圖／記者吳奕靖攝）

才剛從峇里島回來的韓國瑜，在9日更新了IG近況，且又再次與「米糠」合體，這次直接躺在大、小米糠的身上，一手扶額，另一隻手則拿著手機。韓國瑜近況寫下「跟著大小米糠一起練龜息大法」，並且hashtag「#啊今天開工了」、「#再讓我瞇個眼」。

該則貼文PO出去僅3小時，就吸引5000多人按讚，粉絲們紛紛表示，「小米糠好幸福好可愛」、「居然有兩個米糠 ？！」、「這樣躺會落枕啦XD」、「都壓扁扁了。哈」，還有不少人要他別再滑手機，「韓市長不要再滑手機，乖，快閉上眼睛睡覺」、「市長你不要躺者滑手機會近視的」。