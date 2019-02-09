影／16歲少女籌學費！大東夜市扮「奇寶恐龍」遭揮拳噴血　網全怒了

地方中心／台南報導

台南一名16歲少女為了賺取學費，裝扮成「奇寶恐龍」不定時在台南、台中各街頭出沒隨著音樂蹦蹦跳跳，帶給大家歡樂，不料8日晚間竟遭人襲擊，導致鼻樑流血、頭暈，由於穿著恐龍裝根本無法清楚看到攻擊的人是誰，讓她相當失落大嘆「到底招誰惹誰了」。

▲少女為籌學費街頭表演竟遭襲擊。（圖／「奇寶恐龍來了！」粉絲專頁，下同）



少女表示，8日在台南大東夜市表演的時候遭不明人士揍了一拳，當場鮮血狂噴、頭暈，還有鼻樑快斷的錯覺。她雖然眼睛部分有露出來，但穿著笨重的恐龍裝無法立馬回頭看到底是誰下的手，就這麼讓施暴者逃逸，且當下並無監視器，也沒有目擊者，舉證相當困難。

據了解，少女家境不好，除了打工，也會利用閒暇時間到街頭表演，賺取微薄的收入，但礙於沒有街頭藝人的證照，所以有時候會被驅趕，甚至還曾遇到有人假裝要打賞，結果卻把錢筒裡的錢偷走。

▲雖有告示牌，但仍有不良人士「動手動腳」。



另外回顧少女貼文，原來已經不是第一次在大東夜市遇到類似事件，5日她曾在臉書上寫道，「再很嚴重的說一次，我現在在大東夜市表演但是遇到一個男子對我吐口水，我雖然有反擊但是真的很討厭，請尊重。」

許多網友看完後非常生氣、力勸少女報警，對此她回應，「謝謝您們，我也很想報警但是沒有證據，而且那時也有一群人，我在想會不會是那一群人是一起的，然後有人打我，這樣也看不清楚到底是誰打我。」她表示，雖然有許多不如意的事情，但為了學費還是會繼續在街頭掙錢，希望大家能夠多多支持。