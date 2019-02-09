噴槍奪命第21天！母心碎PO文控「人渣」　生父私訊回嗆：妳觸刑法

地方中心／高雄報導

高雄市一名3歲女童上月中旬疑遭高壓氣體噴槍致死，經法醫解剖複驗也確認女童是死於氣體栓塞。對此女童的母親曾在網友圍剿女童生父時力挺對方，不料8日清晨卻在臉書上悲痛寫道，「我女兒死至今已經20天了，他們家人沒有人來看過她，我這個做母親的實在很心寒，我好恨我的心軟！」同時也公布生父回訊對嗆的截圖，控他根本是「人渣」。

▲女童母親公佈對話紀錄。（圖／記者洪正達攝、翻攝自女童生母臉書）



女童生母將2人的對話內容公開，從截圖中可以看見生父寫道，「整件事情交由司法處理、還我清白，但妳如果繼續對我和家人的不實指控及辱罵，妳已經觸犯了好幾條刑法，妳自己審慎處理吧！」

女童生母崩潰回覆，「你有沒有良心全部的人都知道，不需我說，你們沒血沒淚是事實，讓全部的人去公審你們吧！你們是清白就不會一直躲著完全不道歉，你自己看不出來有沒有觸法嗎？你在恐嚇我嗎？我女兒死到現在你主動對我們懺悔了嗎？我不願再多說，給你很長的時間去反省，最後害死我女兒還不夠，你現在這種態度跟我說話，我們法院見。」

▲小小生命來不及長大。（圖／翻攝當事人臉書）



對此女童生父也不甘示弱回應，「妳已將我相片姓名和我家人的辱罵公開在網路上發表，並不實說明，我會請律師將證據備齊，如果你再繼續散播這些不實言論及人身威脅，後果自行負責，妳可以去請教妳的法律朋友，是否已有觸犯幾條刑法，但我念在過去不想這樣做。」

據了解，女童生父在事發後已經離職，人不知去向。目前鑑識中心已經針對噴槍上的微物跡證進行採集，再用儀器分析上頭是否有女童DNA，正式報告尚未出爐；而基於偵查不公開，相關案情檢察官無法透露細節。

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