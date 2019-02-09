中油招考93分變26分！公司突襲舞弊考生「載去重考」　14人遭解雇

▲中油招考舞弊案，判14人解雇敗訴。（圖／資料照）



社會中心／高雄報導

中油2016年10月發生招考雇員舞弊案，中油奇招突襲錄取員工，重考國文、英文2科目，64人中抓到16人重考成績竟相差達25分以上，還有人從原本的93分，重考完只剩26分，16人通通遭到解雇，事後14人向法院提告中油違法解雇，一審均判敗訴，其中3人已經放棄上訴定讞。曾參與處理招考的中油主管9日表示，重新測試結果不符合業務需求，依法解職。

中油主管指出，當時調查發現有人以前在校成績不理想，但招考成績都有90分以上，因此再通知錄取的64人重新舉行基本能力測試，重考只考國、英2科，64人中卻有16人成績相差25分以上，基本能力條件明顯不符合中油的業務需求。因試用期並非正式雇用 ，不適用解僱最後手段原則，新進人員報到後也都簽署「新進人員甄試切結書」，擔保無舞弊、冒名頂替 、偽造等情事。

高雄橋頭地方法院判決指出，黃姓男子等11人分別向高雄地院、橋頭地院提告，指2016年9月間以「睦鄰資格」報考中油雇員甄試，同年10月、12月先後通過筆試及口試，放榜後於2017年1月收到錄取通知書，未料2月報到時，公司派人以開座談會的名義，用遊覽車把他們載到宏南教室，隨即宣布舉行「臨時測驗」。

黃男等人指稱，當天接近中午用餐時測驗，主考官強調考試成績不會做為未來考核依據，只是當作日後分發單位參考，所以他們有的用猜的、有的隨便寫完沒檢查就交卷，但16人下午就被個別帶開面談，公司質疑考試舞弊，才會一樣的題目分數落差極大，被要求主動離職。一個多月後，中油便以參加基本能力測試結果不符合業務需求、無法勝任工作等理由，將16人解雇。

14人提告主張，考試沒有作弊，錄取後雖是試用人員，仍應受到勞基法保障，資方卻以一次臨時測驗結果，作為解雇依據，不等6個月試用期滿，指控中油違法解雇。

法院審理時，中油抗辯，黃男等人招考時成績名列前茅，甚至異常比歷史高分許多，因招考後不斷接獲舞弊檢舉，為測試新進人員基本實力是否符合業務需求，才會在2017年2月報到當天，針對高雄地區錄取64名睦鄰名額，以相同題目再考一次。

中油說，重考的64名考生中，黃男等16人分數落差比例都超過30％，其中黃男招考時拿到93.75分，重考竟跌到只有26.25分；洪男招考時96.25分，重考剩35分。2次考試相差3個多月，但都是同樣選擇題，最多竟相差高達67.5分，落差之大，可見黃男等人基本學識程度都未達到公司需求資格，因此決定在試用期間終止雇傭契約，且試用期間並非正式雇用，並不適用解雇最後手段。

法院一審審結宣判，認為試用期員工並不適用解雇最後手段原則，黃男等人也無法證明重考時監考員是否堅稱「考試不作為考核依據」，且考試題目相同，只調整題目順序，成績卻出現巨大落差，使一般人合理懷疑他們是否有足夠專業能力等，認為資方考量合理，員工考試、做事草率卻有不適任情形，判定中油在試用期間終止勞動契約屬合法有效，駁回原告之訴，其中3人未上訴而告確定。