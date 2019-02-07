妹妹被劈腿！哥養雞場討壞蛋「要蛋洗渣男車」　老闆笑噴…秒贊助20顆

▲原PO遇到一位男生到雞蛋場要壞掉的蛋。（示意圖／pixabay）

網搜小組／綜合報導

許多哥哥都很疼妹妹，如果妹妹交男朋友，絕對會要對方皮繃緊一點。一名女網友表示，她陪朋友去養雞場批發雞蛋，要離開的時候，看到一個目測年齡不到20歲的男生來問老闆「有沒有壞掉的蛋」，目的狂到讓原PO直呼要贊助「10顆鴕鳥蛋」。網友也紛紛笑喊狂「請問還可以贊助嗎」、「就愛這一款?」。

一名女網友在《Dcard》表示，她朋友的女兒滿月、要煮紅蛋，她就陪朋友去養雞場批發雞蛋，一籃裡面大概200顆，「結果我們要回去的時候，看到一個大概不到20歲的男生來」。對方問老闆友沒有壞掉的蛋，她就好奇問「為什麼需要壞掉的蛋？」

男生聽到後便說，因為他妹妹的男朋友劈腿了，他要去蛋洗對方的車，超狂理由讓原PO笑翻，「很棒，我想贊助你10顆鴕鳥蛋」。至於老闆的反應為何呢？原PO透露，「老闆聽到也笑出來，不過壞掉的蛋都處理掉了，所以老闆多贊助他20顆」。

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▲原來是妹妹男友劈腿，哥哥忍不住要報仇。（示意圖／pixabay）

看到貼文後，許多人都笑翻，「鴕鳥蛋砸下去玻璃會破吧」、「我也想蛋洗渣男前男友的車」、「妹控認證」、「鴕鳥蛋尻下去板金都凹啦」、「壞掉的蛋真的是世界臭」、「鴕鳥蛋那樣破不了ㄅ」、「記得提醒他加點麵粉白膠，會變得很難洗而且味道會留很久唷」。

不少網友則紛紛出聲想贊助，「劈腿該死，X那個哥哥的帳號給我，我贊助10顆」、、「我贊助50顆臭雞蛋，拜託讓我收哥哥」、「請問還可以贊助嗎？我贊助10顆，讓劈腿者嚐嚐憤怒的味道」、「狂！我就愛這種報復」、「我不贊助，我ㄑ幫忙丟」。

也有人留言提醒，這樣蛋洗人的車其實可能會觸法，「民法184侵權、刑法354毀損罪在某樓說要加麵粉跟白膠的情況下更有可能成立哦」、「故意不法侵害他人權利者須負損害賠償責任，意思是拿雞蛋丟人家的車讓人家車子外觀毀損，導致所有權受侵害，就可以主張侵權行為，要求行為人賠錢或把車體回復原狀」。

看完留言後，原PO再度表示，那個男生看起來斯斯文文的，講話也有點害羞應該不是+9，「我應該贊助他打散鴕鳥蛋汁」、「先打散再贊助他淋在車上好了」。另外，最後網友贊助總共累積150顆雞蛋、10顆鴕鳥蛋、20個豬睪丸、1桶油漆、一些餿水。

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