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報復劈腿女友新招！定制「王XX提供生理服務」錦旗掛街頭

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▲▼ 錦旗報復。（圖／翻攝自微博）

▲ 錦旗內容。（圖／翻攝自微博）

大陸中心／綜合報導

面對另一半「偷吃」多數人都會火冒三丈，四川一名34歲男子則是在一氣之下，定制了詆毀前女友的錦旗，並掛在女友和「小王」家附近，引起網路熱議。據圖片內容顯示，錦旗上寫著「每週提供生理服務。」目前，當事男子被行政拘留十日並處罰款500元人民幣（約新台幣2300元 ）。

@眉山公安在微博發佈公告稱，東坡區公安分局於2月1日上午11點接到王姓女子報警稱，有人懸掛錦旗，指名點姓對其進行惡意詆毀和攻擊；經過縝密走訪和調查，在鐵路公安機關的大力支持下，於當天下午5點20分，在峨眉火車站將乘坐火車途經峨眉，準備回攀枝花過年的陳男抓獲。

據通報內容顯示，掛旗哥與王女原本是一對情侶，但兩人在去年10月底發生情感糾紛，男方懷疑女友在外面和鄒某「有不正常關係」，兩人吵架後決定分手。事後，陳男對「被帶綠帽」深感憤怒，要求女方道歉，但並沒有得到回應，因此心裡不平衡。

掛旗哥於1月31日在一家廣告公司定制了兩面印有詆毀王某內容的錦旗，並於2月1日凌晨1點到「小王」鄒某的居住地懸掛一面旗，再去前女友居住的小區門外又掛一面旗，藉此「出口惡氣」。據圖片顯示，錦旗上寫著「特別感謝王XX為我老公鄒X每週提供生理服務」，下方還特地註明「給鄒X老婆看的。」

警方將掛旗哥逮捕後，「依法給與陳某行政拘留10日，並處罰款500元（人民幣）」。這意味著，掛旗哥要在拘留所裡過年了。

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▼ 陳男被逮捕。（圖／翻攝自微博

▲▼ 掛旗男被逮捕。（圖／翻攝自微博）

▼通報內容。（圖／翻攝自微博）

▲▼通報內容。（圖／翻攝自微博）

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關鍵字：劈腿,報復前女友,情感糾紛,掛錦旗

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