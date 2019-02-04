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視訊熱線！白目女友臭嘴「你妹也太胖」狂嫌　她冏躺槍...老哥霸氣回敬

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憂鬱。（圖／達志／示意圖）

▲示意圖，與本文無關。（圖／達志影像）

網搜小組／綜合報導

一名女網友前天發文抱怨，老哥在和女友視訊時，在不遠處的她剛好入鏡；沒想到，女生先是語氣不善地詢問來歷，後來又連三度嫌棄她的身材，完全不顧當事人感受，好在哥哥有替她說話，並反嗆回去，不過她仍一肚子火，最後尷尬地逃離現場。

女網友日前在dcard發文吐苦水，「剛剛我哥跟他女友視訊，那時他在玩PS4，把手機放到電視下面，所以剛好拍到我......」，結果對方一看警鈴大響，冷冷地問「那女的是誰？」而哥哥則坦蕩蕩地回「我妹。」

女友：不是吧那麼胖！
老哥：她穿外套
女友：不是吧也太胖了吧…還是那是你女友？
老哥：妳不要亂講話那是我妹
女友：可是也太胖了吧！
老哥：妳確定要跟她比嗎？妳可能贏不了......

量體重,體重計,減肥,減重,體重,瘦身（圖／達志／示意圖）

▲示意圖，與本文無關。（圖／達志影像）

聽到這邊，女網友唯一慶幸的是，親哥站在自己這邊，可是對方明知是擴音，還這麼肆無忌憚批評，讓她無比尷尬，於是默默起身回房。

看到躺槍的妹妹離開客廳，哥哥不爽地說，「幹我妹生氣了，妳在白目什麼......。」當然後續原po一無所知，但莫名被攻擊真的很難心平氣和，她也不禁怒道，「一定是哥哥手機有問題，下次不要讓我遇到那女的。」

對此，網友們紛紛替她抱不平，直呼「下次她來妳家，就給她一點顏色看啊」、「哥哥手機沒問題，是哥哥手機裡的女友有問題吧」、「講話沒禮貌的女生，也不用嫁進來了」、「做人的基本禮貌都沒有」、「嘴超臭，這女的怎麼不照照鏡子」。

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關鍵字：白目女友,嫌胖,視訊,熱線,臭嘴,dcard,碎念,躺槍,霸氣

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