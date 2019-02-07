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紅衣女鬼牽姻緣！退伍男「消瘦像被榨乾」　府城隍爺一斬斷...他神奇好轉

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▲夜貓看社會／基隆鬼屋（圖／含哮扮不顛提供）

▲示意圖，與本文無關。（圖／含哮扮不顛提供）

網搜小組／綜合報導

「牽姻緣的不只是月老，甚至是邪靈也會幫你牽。」一名網友幾年前剛退伍時，無意間找到一家公司工作，期間同部門的女同事（化名A女）總喜歡黏著他訴苦，雖然對方不是他的菜，但他莫名產生好感，沒想到接下來竟發生一連串詭異之事，幸好最後他在城隍爺的幫助下渡過這劫，也因此變成忠誠信徒。

網友在批踢踢分享這段親身經歷，幾年前，剛退伍的他懵懵懂懂找了份工作，那時同部門的A女不管上班還是下班時間，老愛找他訴苦，放假時還會特地約他去散步；不過A女並非他喜歡的類型，明明才20出頭，卻像是生過小孩的婦人，不僅個性古怪，也經常跑出奇妙的想法，「拜她所賜，我也變成黑名單。」

陽痿、早洩、性無能、不舉、性功能障礙、性生活不協調（圖／記者黃克翔攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者黃克翔攝）

不知為何，男網友逐漸對A女產生好感，但身體開始昏昏沉沉，運勢也跟著變弱，於是他在無盡的疲累中消瘦，甚至半夜出現鬼壓床的情況，他回憶道，「那段相處的時間，餘光發現A女身旁多了一個無形女人，有時祂全身黑，有時是穿洋裝，而且身形非常的瘦，也開始發現這個無形在偷跟我，次數越來越頻繁，甚至站在我房間門口。」

他現在依然記憶深刻，對方是個穿著紅衣裙、身體極瘦乾枯的女孩，看不清楚臉，但四周有黑色的磁場，「我的頭腦越來越不清不楚，連自己在幹嘛都不知道，依舊被鬼壓床，壓得我喘不過氣，每天只想和A女見面，回想那時根本中邪。

過了一段時間，男網友突然靈光一現，決定去拜城隍爺，「該死的我，退伍後都忘了城隍爺的存在，我和府城隍爺挺有緣分的，夢中曾指示我許多事情。」那天晚上，他準備前往時，A女恰巧約散步，就這樣對方也跟著到廟裡。

新竹都城隍廟，竹塹中元城隍祭，開虎門。（圖／新竹市政府提供）

▲新竹都城隍廟「開虎門」。示意圖，與本文無關。（圖／新竹市政府提供）

一進廟門，男網友的身體開始暖和起來，但A女卻十分緊張，也反常的沉默不語、動作畏畏縮縮的，尤其在金爐大火前閃得老遠，幾天後他決定離職，並和對方斷了聯繫，奇妙的是一切開始好轉，不再對A女有好感、不再鬼壓床，精神恢復許多，心情也平穩了。

眼看著雨過天晴，他回到廟裡請示城隍爺，問說「我和A女是不是女鬼亂牽緣分」、「那天我和A女來拜府城隍爺時，您做主處理嗎」，而這兩個問題都得到了聖杯，「我依舊記著城隍爺幫我渡過這個劫難，運氣不佳時都可能被跟，跟抓交替一樣的道理，每次跟友人介紹台南府城隍爺時，都會帶到我這個故事，我也變成台南府城隍爺的粉絲。」

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