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「微妙亞洲特質」戳中百萬人　一群學生製作你我都懂的梗圖爆紅

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▲▼「微妙亞洲特質」戳中百萬人，一群學生製作你我都懂的梗圖爆紅。（圖／翻攝推特@binchytroll） 

▲推特上也有許多「微妙亞洲特質」的梗圖。圖在形容那些回家後就馬上變臉的亞洲父母們。（圖／翻攝推特@binchytroll）

國際中心／綜合報導

澳洲墨爾本9名華裔高中生最初為了分享亞洲文化，曾在臉書創立不公開社團「微妙的亞洲特質」（subtle asian traits），如今有近100萬名成員加入。裡面的梗圖紅遍整個網路世界，包括亞洲爸媽對於子女的過度要求與擔心，同時也呈現出亞洲人移居海外時所面臨的一些困境。

BBC報導，18歲的凱瑟琳·蕭（Kathleen Xiao）是社團創始人之一，她表示，大家一直對分享亞洲文化很有興趣，也會以在國外成長的經歷為題材，製成各式有趣的「表情包」，並希望能找到一個平台加以發揮。另一位創始人安妮·顧（Anne Gu）則興奮提到，早在內部成員來到1000人時，他們就已非常激動。

安妮·顧補充，她並未想到社團有這麼龐大的盛況，最初只是想分享彼此的家庭生活，以及亞洲文化的一些微妙之處，當然也少不了珍珠奶茶。現在，社團人數更是超乎想像。

至於裡面到底有什麼內容如此吸睛？包括第1代的移民生活，很多都與亞洲父母有關，像是某張梗圖可見，當孩子說「媽，我出門了」時，美國、法國、西班牙等長輩都只會回應「再見」，亞洲爸媽卻是非常憂心並連珠砲般詢問「出門？去哪兒？和誰去？為什麼要去？誰帶你去？什麼時候回來？每天都要出門要花多少錢？就不能陪陪父母，就知道出去等我死了，你才會想起我。」

凱瑟琳·蕭認為，社團能夠受到廣大歡迎，是因為涵蓋許多大家生活中沒討論過的小事。除了笑話外，一些內容也聚焦在語言障礙、反家庭規則與傳統上，還有人提到自己經歷到種族主義。

社團幫助許多海外亞裔找到歸屬感，他們原本鮮少與外國人談及這些事情，就怕被認作異類，沒想到自己的經歷其實很多人都懂。不過，隨著成員的增長，社團也面臨一些批評。

有人指出，該組織多數的貼文都在東亞方面，並沒有接納全部的亞洲文化。也有成員表示，社團內部將亞洲的「虎爸」、「虎媽」標籤化，只會加深刻板印象，也是自我仇恨。

對此，安妮·顧坦言，部分梗圖的確是刻板印象，但多數成員其實都認同自己的文化，這種幽默反而能夠撫平過往的創傷，只是以更積極的方式面對生活。她最後表示，希望能藉此加強別人的信心，談及自己的文化時，可以不用如此害羞。

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