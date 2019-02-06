詹為元參選2020立委：政治不該是掌握話語權的「幹話王們」操弄

▲詹為元參選2020士林北投立委。（圖／記者羅婉庭攝）

文／羅婉庭

九合一選舉才剛選完沒多久，但總統大選以及立法委員的選舉前哨戰已經悄悄登場。這次國民黨有不少人想挑戰立委選舉，黨內醞釀世代交替的聲音不斷，幾位有意參選立委的人選之中，有一位參選北投士林（第一選區）立委，之前也是丁守中競選台北市長選舉時的發言人詹為元，沒有特別政商背景，試圖在國民黨之中走出一條翻轉以往印象的道路。

詹為元表示，政治人物都會成立自己的臉書粉絲專業，不免俗的也成立了自己的粉專。網頁封面「政治，我們的事」標語，它是將過去這一年很多官員的幹話列入組成「政治」兩字，例如行善積德（賴清德）、心裡最軟的那塊（蔡英文）、湯匙喝珍奶（環保署）等等。

詹為元說，這樣做其實只是想幽默地將這些幹話組成政治兩字，但政治不應該是這些掌握話語權的「幹話王們」來操弄，所以他提出「政治，我們的事。」，其中「我們」就是你我他，政治不應該分年紀、不應該分行業、不應該分專不專業；政治應該是大家都能參與的事情，參與不一定是進入政治領域當個政治人物，而是透過不同的發聲管道，傳遞最基層、最百姓、但也是最真實的聲音。

他形容，這次的參選就像場「政治創業」，將他這幾年工作所存到的第一桶金，投入政治選舉領域。他表示有人會將這第一桶金拿來開夢想中的咖啡店、雞排店、新創公司等等，他與這些人並沒有不同，同樣是為了自身夢想來奮戰，只是他選擇的是政治這個領域。

詹為元說，從宣布參選到現在約莫一個月的時間，準備過程真的跟創業沒兩樣，他舉例，政治人物都需要拍定裝照當文宣或者粉絲團的圖片使用，但在經濟壓力較緊迫的情形下，他選擇向身邊朋友求援，先找朋友介紹的攝影師，但攝影師是工作之餘興趣拍攝，所以攝影棚、化妝師、髮型師都要自己搞定。

他說，立法委員稱為「代議士」，最重要的工作就是了解並傳遞民眾的聲音，他說或許這聽起來就是陳腔濫調的政治人物幹話，但以他過去幾年在立法院工作的經驗來看，真正能做到的政治人物少之又少。所以，他提出「我們」，就是強調他其實也是一般人，過個平凡的生活，感受著平凡的困擾，能傳達平凡的無奈，大家都一樣，都是「我們」，「我們」的聲音卻沒有人聽見。

最後被問及國民黨內這陣子吵得沸沸揚揚的「世代交替」問題，詹為元表示，世代不僅是國民黨，也是目前社會撕裂的重要成因，他認為，政治或政黨跟社會一樣，都是由各種不同領域跟不同年紀的人組成。不同世代的人，看事情的觀點、角度、思考都不一樣，每個世代都有每個世代所關心的問題，所以不能單純地用長江後浪推前浪的方式來看，應該是「世代融合」才是。

詹也不諱言，當今社會很多年輕人的不滿就是因為相對剝奪感太重，看不到未來，同樣地，如果黨內沒有客觀公平且可遵循的機制讓年輕人可以歷練晉升，這群年輕人要馬反撲、要馬就是失望離開，這樣國民黨給人的刻板印象永遠改不了；「世代交替」與「世代融合」一線之隔，黨內應更制度化讓有經驗者帶領新人，彼此教學相長，彌平世代的斷裂。

▲詹為元參選2020士林北投立委。（圖／翻攝自臉書）