韓國瑜爭2020無正當性？朱立倫：只要能勝選都全力支持

▲黨內大老支持韓國瑜參選2020。（資料／記者周書羽攝）



記者羅婉庭／台北報導

前新北市長朱立倫2日龍潭龍元宮祈福、發紅包袋。關於黨內大老鼓勵高國瑜參選2020總統，他受訪表示，國民黨2020要勝選是主要的考量，所以一定要推出能夠勝選的候選人，他絕對是用開放的心態，只要誰能夠勝選他都全力支持。

朱立倫說，參選最重要的目的是為了重振台灣經濟、改善兩岸關係、讓大家過好日子，韓國瑜是非常優秀的黨內同事，現在擔任高雄市長，也希望高雄市政做得好，未來大家努力，推出最能夠勝選的候選人。

另外，會不會認為韓國瑜剛選上高雄市長，是否較無正當性參選總統，他則回應，要用開放的心情去看待，最近幾位民代、朋友有這樣的意見，表示自己表現不夠好。

朱立倫表示，自己看了幾次民調，有部分領先柯文哲，有的部份柯文哲，落後的部分主要是在年輕人、網路聲量這一部分，的確要檢討，在40歲以上民眾支持度他是領先的，還是可以再加強。

他的訪美行程與其他候選人的想法不同，並非走政治形成，是為了台灣未來在經濟轉型，新創科技是非常重要的一部分，他在美國將接觸的人，大多是台灣到矽谷的優秀創業家以及國外成功企業人。

關於1日吳敦義、王金平會面密談，朱立倫笑說，過年期間大家拜年很正常，他前兩天也跟連戰、吳敦義、蕭萬長等許多大佬，也「閉室密談」一、兩個小時，大家其實都是閒話家常、跟長輩拜拜年。