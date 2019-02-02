霸氣！世界展望會新年助學金171人沒著落　羅智強新書預購賺10萬全捐

▲羅智強新書《不可能，又怎樣－工人之子的總統旅程》。（圖／翻攝自出版社網頁）

記者羅婉庭／台北報導

台北市議員羅智強1日在臉書發文，「小強出版社」第一本書《不可能，又怎樣－工人之子的總統旅程》，他也將目前所得書款約10萬元，捐給世界展望會的「10000個紅包」計畫，幫助偏鄉學童。

羅智強說，開放預約訂購才短短兩天，已經有300多本的預約，他說「真的很感動，謝謝大家的支持！」。

該書內容是關於1970年出生的他，父母均為1955年隨軍撤台的浙江大陳島居民，他出生於碼頭工人家庭，靠著縝密的論述能力、勤勞努力，從默默無聞的青年變成前總統馬英九的核心幕僚，成為副秘書長並獲頒二等星勳章。

羅智強表示，目前所得書款大約10萬元，他想把這10萬元的「第一桶金」，捐給世界展望會的「10000個紅包」計畫，提供經濟弱勢學子的助學金；把大家的支持，轉成暖暖的愛心，讓弱勢的孩子們，多一點溫暖。

他在文後貼上相關新聞連結，內容關於台灣世界展望會在台南市長期關懷2524名經濟弱勢家庭的兒童，將於農曆年前後發放助學金及營養扶助金，共計發出1800餘萬元，以紓緩兒童家庭過年後需繳交學雜費的經濟壓力，好讓他們可以安心過個好年。不過，台南等地目前仍有171人沒有著落。

農曆年前，台灣世界展望會透過「10000個紅包．10000個契機」，希望為國內弱勢家庭與兒童募集1萬個象徵助學、平安、健康與希望的紅包，提供經濟弱勢學子助學金。目前南區包括台南、高雄、屏東、澎湖還有大約171個孩子沒有資助人，還在等待愛心民眾的定期資助。