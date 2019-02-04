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果汁售價25元！個性派超商員工「一句話收40」　釣出各種爆笑店員奇遇記

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▲▼便利商店,店員,收銀,服務業,超商,打工,兼職,派遣。（圖／記者李毓康攝）

▲原PO結帳時遇到很有個性的超商店員。（示意圖／記者李毓康攝，與本文當事人無關）

網搜小組／綜合報導

有時去買東西，結帳時會遇到很有個性或很有趣的店員。一名男網友日前到超商買了一瓶果汁，結帳時問店員「多少錢？」但明明果汁上方標明的建議售價為25元，店員卻回答「這瓶40元」，後面補上的一句話讓網友笑翻「別人的店員總是不會讓我失望」，貼文也釣出許多人紛紛留言，分享各種奇葩店員的故事。

一名男網友在《Dcard》表示，他到超商買了一瓶果汁，結帳時問店員「請問這瓶多少錢？」對方看了看之後就說「這瓶40元」；但仔細看看瓶子後，原PO便說「可是我看它上面建議售價才25元」。店員聽到後，則神回一句「我不接受它的建議」。

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▲▼超商結帳示意圖。（圖／記者曾婉婷攝）

▲網友留言分享各種奇葩店員奇遇記。（示意圖／記者曾婉婷攝，與本文當事人無關）

貼文讓網友笑翻，大家也留言分享各種店員奇遇記，「有一次在超商看到有個男生說他要客訴，然後兩個店員非常有默契的往後一指，說：『電話在這』」、「有一次我超商買中冰拿，店員跟我說：『現在只有美式，我們沒有牛奶ㄌ（然後打開機器給我看），看你要不要去別間買，謝謝喔掰掰」、「有一次我去超商幫朋友買牛奶，還說要加熱，剛好可樂有打折也順便買。我：我牛奶要加熱。店員：那可樂要加熱嗎？我：…不用。店員:還好你說不用」。

霸氣的還不只超商店員，「突然想到我姐也很有個性，對病患家屬無理要求且說要投訴，我姐立馬回擊：投訴單在這啦！名字在這！去投訴呀！霸氣震懾無理家屬」、「之前去加油站加油的時候，我媽搖下窗戶跟店員說加95，她說：95加到爆嗎？」

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關鍵字：超商,店員,Dcard

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