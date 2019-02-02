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過年限時9天抽「星巴克買1送1」！4大超商優惠懶人包一次秒懂

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記者曾婉婷／綜合報導

迎接農曆春節年假9天假期，最適合與親朋好友相約聚會走春，除了連鎖咖啡龍頭星巴克、丹堤咖啡、麥當勞推出咖啡優惠活動外，四大超商也紛紛推出好康，讓消費者24小時吃、喝、玩、樂都不用煩惱！

▲▼ 星巴克 。（圖／取自粉絲團）

連鎖咖啡速食

★星巴克自2/2～2/10推出「恭喜發財迎新年」活動，期間單筆結帳滿300元，現場即可抽新春限定優惠一次，滿600元可抽兩次，以此類推。有機會可抽到大杯（含）以上飲料買二送一、咖啡豆88折、指定飲料好友分享買一送一等優惠。優惠回流期間：2/2～2/28。

★丹堤咖啡分別於2月4日與2月6日的11：00～17：00，推出全系列飲品外帶大杯買一送一限時優惠。消費者只要出示優惠圖片即可享有全系列飲品外帶大杯買一送一，以價格低的飲品優先贈送，並可多杯購買但只限於一次領取。

▲▼ 過年咖啡超商優惠 。（圖／業者提供）

★麥當勞自2/2～2/10於國道免收費時段，每日凌晨00：00～5：00到得來速，出示麥當勞簡訊通知畫面，就能免費獲得小杯熱咖啡一杯。

▲▼ 過年咖啡超商優惠 。（圖／業者提供）

四大超商

★7-ELEVEN

小7今年ibon APP首度推出「AR秀好康」，從2月4日除夕下午6點開始，2月5日至2月11日每天早上11點起共8天，民眾可在門市外打開ibon APP，開啟3D互動遊戲掃描百元鈔票，或是到店內掃描複合機上的POP，有機會抽到CITY CAFE、OPENPOINT點數、網路購物折價券、外部通路優惠券等超過50項獎品，總金額更超過百萬。

另外，於2月4日早上7：11起至2月11日晚上23：59止，至小7門市單筆消費滿199元，只要加價59元就送「限量HELLO KITTY金豬年萬用小提袋」一個，共4款，隨機贈送，每店限量30個，送完為止。

▲▼ 過年咖啡超商優惠 。（圖／業者提供）

★全家便利商店

全家自即日起至2/26期間，特別針對會員推出「新年『兌』你最好，1億元發財金大放送」活動，使用會員點數888點或8888點就可在app中玩輪盤遊戲，總獎項價值高達1億元，還可加碼再抽市價百萬元、重達1公斤的黃金。

此外，即日起至2/12，消費者持7家銀行 （中信、國泰、台新、玉山、聯邦、富邦、永豐）信用卡結帳，累積消費滿500元，回饋全家購物金50元，每戶最高回饋200元。若使用My FamiPay綁定台新、國泰世華卡，刷卡累積消費滿500元，回饋全家購物金50元，每戶最高回饋300元。

▲▼ 過年咖啡超商優惠 。（圖／業者提供）

★萊爾富

自2月1日至2月10日止，萊爾富祭出「雲端超商消費滿百抽獎活動與8% LINE Points回饋」雙重優惠雲端超商APP每筆消費滿百即享乙次抽獎機會，每日將抽出總價值逾萬元的多項獎品，含括萬點Hi點、Hi Café大杯熱拿鐵10杯、Hi Café大杯熱美式10杯、暢銷飲料與零食等商品。

另外，自除夕（2/4）起至開工日（2/11），透過LINE購物購買雲端超商任一款商品，加碼8% LINE Points回饋，點數回饋無上限。其中，除夕夜還將於官方粉絲專頁與LINE官方帳號舉辦抽獎活動，將送出逾60萬點Hi點與千元紅包，包含88,888點Hi點五名、58,888點Hi點三名與800元紅包五名等。

★OK超商

春節期間至2/20止，OK超商推出「豬事大吉千元紅包天天抽」活動，凡單筆消費滿79元並進行OK APP會員累點，即可參與抽獎。每日抽出兩名千元禮券獎，最後一日再加碼抽十萬禮券獎一名。另外，從除夕至初二，憑OK APP會員消費滿200元即贈送「2019春節LazyMaru限量發財金」一份。

同時，OK再加碼會員使用OKPay消費支付優惠。好禮一：綁卡首刷送大杯熱拿鐵，好禮二：OKapp會員點數三倍送，等於消費1元即送3點，消費48小時內入帳。好禮三：門市現場辦台新@gogo信用卡刷滿5筆不限金額即送300元刷卡金。

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關鍵字：超商,便利商店,7-11,小7,全家,萊爾富,星巴克,咖啡,買一送一,優惠,OK超商

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