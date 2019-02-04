最糗助選！郝龍斌噴出「擊潰丁守中」　竟成超夯鄉民用語

政治中心／綜合報導

國民黨前立委丁守中競選台北市長時，國民黨副主席郝龍斌常常合體催票，不過也鬧出不少笑話，郝龍斌先是口誤說「擊潰丁守中」後來又要大家「買票」，讓不少人都想問「你累了嗎？」，不過郝龍斌的「擊潰丁守中」一詞已經成為很常被網友使用的鄉民用語。

丁守中當時舉辦大安文山區造勢大會，郝龍斌現身站台，他在致詞怒批，柯文哲是無恥騙子，收割社會住宅成績，最後激動喊話，「我們用懸殊的比例，擊潰民進黨的候選人，擊潰丁守中，我們擊潰......」發現自己講錯話「擊潰錯人」，嚇得連忙趕緊更正「對不起對不起，擊潰柯文哲」，並舉起丁守中的手高喊凍蒜，才化解尷尬場面。

▲郝龍斌出席丁守中在大安文山區的造勢大會。（資料照／記者賴于榛攝）

後來郝龍斌在臉書表示，對丁守中感到抱歉，發生口誤後，「郝龍斌，你累了嗎？」等訊息如雪花般飛來，由於近來輔選行程實在太多，讓他相當疲憊，「我只好請我家人快去幫我買幾箱蠻牛！」沒想到郝龍斌幾日後再度與丁守中合體，站崗大巨蛋拜票，又因為大巨蛋案的爭議被針對性批評。

「擊潰丁守中」事件後，郝龍斌陪同丁守中到大巨蛋旁拜票，才開始20分鐘左右，社民黨台北市議員候選人游藝就來踢館，衝著郝龍斌說「郝龍斌先生不就是在你任內蓋成這樣的，你不覺得很丟臉嗎？」丁守中微笑以對，郝龍斌則略顯尷尬，游藝要求郝龍斌將39項缺失，公開講清楚，但始終沒有共識。

雙方各說各話，一度火爆對嗆，隨著6名警方到場維持秩序，加上游藝的麥克風沒電，場面才平緩下來，只是原先規劃一個小時的站崗時間也接近結束。小時的活動遭鬧場40分鐘，掩蓋了活動主旨，郝龍斌瞬間成為此次選戰最慘隊友。

由於郝龍斌站台行程不少，似乎影響到他的狀況，後來他又在一場記者會再度口誤，說出北漂青年返鄉投票，記得「買票」、返鄉投票，一旁的國民黨副秘書長鄭麗文瞪大眼睛，提醒郝龍斌是「車票！」，郝龍斌立即改口「買車票」，立委柯志恩表情則略顯無奈。這個小插曲讓現場媒體與民眾笑翻。

郝龍斌的口誤更成為網友茶餘飯後的話題，「擊潰丁守中」更成為流行語，網友還會洗版狂刷「擊潰丁守中」，一方面揶揄丁守中，一方面表達自己的政治立場，從選前到在開票當天，甚至到驗票之後，「擊潰丁守中」一詞持續被大家使用，成為鄉民用語，這恐怕都是郝龍斌始料未及的。