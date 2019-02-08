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挺韓國瑜「九二共識」拼經濟　綠議員盼台從他手中走出一條生路

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▲▼民進黨議員陳明澤。（圖／翻攝自Facebook／陳明澤粉絲專頁）

▲民進黨議員陳明澤。（圖／翻攝自Facebook／陳明澤粉絲專頁）

政治中心／綜合報導

高雄市長韓國瑜曾公開表示，「九二共識」是兩岸發展的基石。民進黨議員陳明澤在議會備詢期間，也曾與韓針對這項議題深入討論，以地方議員立場而言，認為市長為促進城市經濟而承認「九二共識」也許是件好事。

陳明澤接受港媒《中評網》採訪表示，過去「美強中弱」時，台灣以美國為靠山，但多年過去，不僅台獨工作沒有進展，兩岸關係也持續停滯，如今美中兩國勢力持平，「台獨」更不易達成，他不禁感嘆，「美國過去如果真心要挺我們，台灣早就獨立了，不挺的原因就是因為美國不想把台灣牌與利益『一次性』打掉。」

陳明澤認為，兩岸問題牽涉到美中博奕，大陸國家主席習近平今年1月1日的「告台灣同胞書」談話中，定調「九二共識」為「一國兩制」，但卻不為台灣人接受，他期待台灣也許能在韓國瑜手中走出一條生路。

台灣戰略地位極佳，地處亞太樞紐，無論美中都不願失去這項優勢，曾任民進黨高雄黨部主委的陳明澤表示，對於美國在台協會（AIT）的功能他十分清楚，該單位對台灣政治脈動了解得非常詳細。陳舉例，上兩屆立委選舉自己原預計參選，之後卻讓給邱志偉，AIT還因此打電話詢問「為何要退」。

▲▼ 韓國瑜 講到2020就像被念緊箍咒 。（圖／記者賴君欣攝）

▲韓國瑜選舉期間曾表示支持「九二共識，一中各表」。（圖／記者賴君欣攝）

陳明澤說，自己曾與韓國瑜在議會「交心」談話，韓所承認的九二共識是一中各表，且不接受一國兩制，「我們認為這樣的想法如能促進兩岸經貿交流，或促進兩地交流互動，也許算是理性的轉折點。」

陳明澤表示，台灣是「主權獨立國家」，現在的名字叫「中華民國」這點沒有人會否認，應該在《憲法》的架構上，尋求人民的最大福祉。以人民立場而言，由誰統治對於基層百姓而言沒有多大差別，前提是生活過得好、下一代能抱持希望，然而，沒有人能把握「誰來統治後」能夠讓百姓生活更好，讓台灣人民依舊享有民主與自由。陳說，「中國至今仍是『半集權』國家，雖然人民生活逐漸富庶，但兩岸分隔不同制度，此時要統一還是無法讓台灣人民接受。」

陳明澤針對「台獨」表示，加入民進黨35年間，發現這是一段漫長的道路，美國不可能讓台灣一次性獨立，目前兩岸關係陷入停滯，局勢混亂。他期許，台灣能從韓國瑜手中走出一條生路。

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關鍵字：兩岸關係,九二共識,陳明澤,韓國瑜,美中關係,一國兩制,一中各表

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