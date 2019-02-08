韓國瑜峇里島度假被罵！王浩宇評「台灣病態現象」：看了很難過

記者柯沛辰／綜合報導

高雄市長韓國瑜春節到峇里島放鬆度假，遭前市長陳菊幕僚陳瓊華發文砲轟。對此，王浩宇8日晚間在臉書表示，雖然他和韓國瑜理念不同，不過看到相關新聞還是很難過，因為這件事突顯台灣一個非常病態的現象，那就是選民期待政治人物全年無休，但政治人物也是人，「我們也會累」。

王浩宇在臉書寫道，他跟韓國瑜不僅理念不同，在許多議題上也有所爭執，但台灣人期待政治人物全年無休，其實是非常病態的，「我們連陪家人的權利都沒有。」

王浩宇說，桃園市長鄭文燦從除夕夜開始到處發紅包，一跑就是十幾個宮廟，根本沒空陪家人吃飯，「鄭文燦如此，從總統到各縣市首長，誰敢不走春發紅包？」

▲韓國瑜7日晚間搭機返台，家人與立委許淑華也現身桃園機場。（圖／地方中心翻攝）

王浩宇回憶，「幾乎每個議員都有半夜被電話挖起來的經驗」，有一次他凌晨3點接到電話，趕到現場才發現是選民受不了鄰居發酒瘋，但對方第一時間沒有一句感謝，反倒嫌他來得太慢。

王浩宇認為，鄭文燦會累、陳菊會累，韓國瑜也會累，無論選民喜不喜歡這些人，都應該尊重政治人物休息的權利，「衷心期待有一天，台灣的政治人物不再繼續過勞，那一天，台灣的政治一定會比現在更好。」

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