上海交大參訪藝群皮膚科診所　觀摩台灣醫美與病人安全

▲王正坤醫師向上海交通大學新華醫院皮膚科鄧丹博士，介紹各種雷射特性，並致贈醫學美容書籍。（圖／王正坤提供，下同）

記者林悅／台南報導

上海交通大學新華醫院皮膚科鄧丹博士，1月19日，參訪台灣藝群皮膚科診所，觀摩醫療品質與病人安全，由藝群醫美集團總裁王正坤醫師親自接待說明。

國際醫療衛生促進協會監事長、藝群醫美集團總裁王正坤醫師指出，台灣醫療技術在亞洲首屈一指，推動國際醫療觀光已有10年時間，企圖吸引大量外國人到台灣接受醫學美容、健檢、手術、急症、重症，讓國際旅客在台灣進行醫療、住宿、旅遊、採購等活動，賺進外匯，把台灣高超的醫學技術行銷到國外，吸引國外醫師到台灣觀摩學習，也是一種提高台灣醫療聲望的方法。

2018年9月，海峽兩岸皮膚外科高峰論壇在上海復旦大學華山醫院舉行，台灣皮膚科醫師參訪上海復旦大學華山醫院與交通大學新華醫院。隨後，大陸醫師也到台灣醫院診所進行學習參訪，1月19日，上海交通大學新華醫院皮膚科鄧丹博士參訪台灣藝群皮膚科診所，觀摩醫療品質與病人安全，由藝群醫美集團總裁王正坤醫師親自接待。

王正坤醫師說，醫學美容在台灣蓬勃發展20多年，遠近馳名，但是在國際行銷的曝光度輸給其他亞洲國家，國內政府機關、學者、醫院、業者、代理商、旅行社、旅客彼此的意見不同，仍然無法克服衝突點，至今無法有效整合，無法形成全國集體戰力。

台灣知名的醫師，純粹是靠個人聲望與努力，來獲得外國旅客或外國醫師的青睞。藝群醫學美容集團由皮膚科王正坤醫師創辦，旗下有藝群皮膚科診所、藝群台北診所等6家診所與Dr.藝群保養品公司，王正坤醫師常常在國內外演講教學，醫美界頗有聲望，因此常常有國內外醫師到台灣藝群皮膚科診所取經觀摩。

王正坤醫師現說，上海交通大學新華醫院有2090張病床，屬於3級甲等醫院，皮膚科鄧丹教授為上海交通大學博士，屬於傑出女醫師，特地參訪台南藝群皮膚科診所總部。

王正坤醫師向鄧丹教授介紹如何防止副作用與醫療糾紛，介紹皮秒雷射、淨膚雷射、二極體雷射、除毛雷射、飛梭雷射、二氧化碳雷射、鉺雅克雷射、染料雷射、長脈衝釹雅克雷射、脈衝光、彩衝光、電波拉皮、音波拉皮、冷凍減脂、氣脈衝注射等機器特性。示範肉毒桿菌毒素泡製、低溫運送流程與注射技術。原廠玻尿酸在患者面前拆封，與病人一起核對內容物無誤，才進行注射。任何醫學美容治療，都先講解副作用與防止醫療糾紛，取得病人簽名同意後，才會進行治療。

除了醫學參訪行程之外，上海醫師也充分享受台灣觀光，從台北、日月潭、台南到墾丁。在台南品嚐小吃、了解古蹟文化、進行巷弄之旅、欣賞海洋濕地山林之美，體驗台灣溫馨的在地人情，對於台灣醫療與觀光留下美好的印象，大陸醫師持續幫台灣醫療觀光加分，除了增加台灣醫療的聲望，也在觀光住宿、飯店、旅遊與採購進行愉快的消費。