惡狼強拉18歲嫩妹到摩鐵性侵　脖子上狂「種草莓」還嫌：妳XX太臭

▲小花遭林男帶到汽車旅館性侵得逞。（圖／示意圖，無關本案／達志示意圖）

突發中心／台北報導

一名林姓男子幾年前已逛夜市名義，將剛滿18歲的女網友「小花」（化名）約出來，卻將對方載到摩鐵性侵，之後竟還嫌對方下體臭，事後小花不甘受辱憤而提告，但案情波折反覆，最後最高法院依林男的一句「不應該不聽妳的射進去」，認定他確實性侵對方，判他3年10月定讞，而民事部分則須賠償對方50萬元。

判決指出，案發當時小花已經不是學生，但也才剛剛進入社會半年，而她在網路上認識林男後，兩人原先約好逛夜市，但林男之後卻嫌人潮太多，又提議去陽明山看夜景，遭到對方拒絕後，竟然就直接開車將人載到汽車旅館。對此，小花表示，有試著要逃離，但車門遭到林男上鎖，自己實在太緊張，不知道如何是好，而之後就被對方強行拉下車，帶到房間裡面。

小花表示，林男在對她提出一起洗澡被拒絕後，就強行將她壓到床上，還搶走她的手機丟到床下對她性侵得逞。林男洗完澡後又將小花再次按到床上，而當時小花因為想快點回家，在半推半就下配合了他的獸行。而之後還被對方逼著口交。對此，林男辯稱，當時有請服務生送打火機到房間，但小花卻沒有趁那時求救，如果是被性侵明顯不合常理，而小花則表示，是因為當時心情崩潰，第一次遇到這種事，只想趕快回家。

一審法官認為，林男事後還有傳訊給對方說「不應該不聽妳的射進去」、「再給我一次機會」等語，認定他確實有性侵小花一次，但二審卻認為，小花有多次求救機會，卻都沒有反應，之後還搭對方的車離開，並不符合常理，且她的身上也並無明顯外傷，認為事證不足，無法證明林男性侵，因此改判他無罪，但全案經上訴到最高法院後，法官則認為，林男確實有性侵對方，因此判他3年10月定讞，而民事部分則須賠償對方50萬元。

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