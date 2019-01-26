花蓮老人會館啓用　徐榛蔚小試身手開心打桌球

▲花蓮縣老人會館啟用，縣長徐榛蔚在現場發送新春福袋、春聯給長輩。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣老人會館26日隆重啟用，縣長徐榛蔚主持揭牌儀式，並在現場發送新春福袋、春聯給長輩。徐榛蔚逐一參觀各樓層空間，詢問長輩使用設施的感受，並至庭園視察綠美化情形，除肯定相關單位用心規劃，也給予寶貴建議，最後她也小試身手，與大家一起歡樂打桌球。

▲縣長徐榛蔚主持揭牌儀式。

會館共有4層樓，全館佔地433坪，1樓設置社會處及縣老人會聯合辦公室、2樓辦理文康健促活動、3樓為長青大學教室、4樓開辦社區關懷據點；館內亦提供書報雜誌，並設置益智棋藝區、健身器材、桌球及撞球教室等，還有幾名長者靜心寫書法，3樓亦擺設老大人精心製作的手工藝品美術作品等，相當多元。

▲徐榛蔚致贈新春福,袋1給長輩。

「活到老，學到老。」徐榛蔚表示，長青大學、松年大學及各老人會均有開設系列銀髮課程，期盼老大人可以快樂背書包上學趣。她也叮嚀長輩多舒展筋骨，歡迎大家常到會館下棋、寫書法、唱卡拉OK，並照顧好健康。

未來縣府將派駐社工人員，提供花蓮市地區長者社會福利諮詢，另安排志工幫忙長者量測血壓，且不定期辦理健康、衛教、文化講座、團康活動、卡拉OK歡唱、舞蹈練習等多元活動。