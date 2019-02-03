獨／「小雨衣」做古早味冰棒　網紅試做直呼：好吃！

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記者陳以昇／新北報導

網紅胡黎是個有3歲兒子的辣媽，時常語不驚人死不休，喜歡拍攝一些讓人莞爾的影片，還塞了「聰明球」去超商買咖啡，日前為了想吃冰棒，突發奇想拿了「小雨衣」，將火龍果打成汁，灌進套套裡，放進冰箱，成功做成「古早味」冰棒，還直呼「好吃！」

▼網紅胡黎突發奇想要用「小雨衣」做古早味冰棒 。（圖／記者陳以昇翻攝）

胡黎原本經營一家經紀公司，但相當熱愛演出，時常與自己公司藝人拍攝搞笑影片，即使已經有了一個3小兒子，仍不改搞笑、性感本色，最近還當了「在不瘋狂就等死」股東，但是她的願望還是希望成為一個「進階」的網紅。

▼網紅胡黎突發奇想要用「小雨衣」做古早味冰棒 ，將火龍果打成汁灌入套套裡。（圖／記者陳以昇翻攝）

無恥度「辣媽」！胡黎總是愛挑戰一些禁忌的情色話題，前陣子還突發奇想塞了「聰明蛋」穿高跟鞋跑去超商買咖啡，爆笑的模樣讓網友噴飯；日前又鬼靈精怪想吃冰棒，竟把「保險套」拿來當工具，她先是將火龍果打成汁，再把保險套洗乾淨，把果汁灌進套套內放入冰箱，成功的做出「小雨衣古早味冰棒」，傻大姐個性辛辣不拘，還自爆外出時連內褲都穿反。

現在胡黎除了擔任「在不瘋狂就等死」股東及經營自己的經紀公司外，一直想要成為「進階網紅」，希望能將瘋狂又有趣的生活經驗拍成影片，讓網友笑翻天。

▼網紅胡黎突發奇想用「小雨衣」做古早味冰棒 ，親自品嚐從冰箱取出的冰棒。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼網紅胡黎突發奇想用「小雨衣」做古早味冰棒 ，自己直呼「好吃！」。（圖／記者陳以昇翻攝）