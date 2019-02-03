蔡英文下令政府嚴查酒駕：嚇阻傷天害理的行為

▲總統蔡英文。（圖／總統府提供）



記者陶本和／台北報導

由於酒駕致死案件氾濫，法務部指出將研擬朝「故意殺人」方向修法。總統蔡英文3日在臉書叮嚀國人，「酒後不開車，開車不喝酒」，強調酒駕應該依法嚴懲，政府一定會嚴查酒駕，嚇阻傷天害理的行為。

蔡英文指出，春節期間，政府相關單位仍然會堅守崗位，確保國人同胞假期平安，另外也叮嚀國人，親友聚宴是開心的事情，但切記「酒後不開車，開車不喝酒」。

「沒有什麼比安全更重要，我們更應該阻止喝酒的親友開車上路。」蔡英文強調，喝酒開車的行為，不僅不負責任，更是傷害他人的行為，應該依法嚴懲，「政府一定會嚴查酒駕，嚇阻這種傷天害理的行為。」

蔡英文也指出，她期盼春節期間國人外出旅遊平安順利，今天有台灣旅行團在上海發生車禍造成傷亡，她感到相當不捨，「我已請陸委會和海基會啟動相關程序，全力協助受傷國人，也向不幸罹難者的家屬致上我的哀悼之意。」

針對酒駕致死事件，蘇貞昌稍早也在臉書上表示，酒後不可開車，不但法律明定處罰，政府也一再嚴查酒駕，但就是有人明知故犯，甚至屢犯，悲劇不斷發生，讓人非常痛心，「我認為，酒駕致人於死，等同故意殺人，應該嚴懲。」

民進黨立委林俊憲也有跳出來表示，過去他就曾提案，要朝不確定故意殺人方向修正，依照目前的刑法，其實可以依不確定殺人故意，起訴酒駕致死的犯嫌，已經有幾位檢察官依此求刑，並以「殺人罪」起訴酒駕致人於死的犯嫌。

▼蘇貞昌談酒駕。（圖／翻攝自蘇貞昌臉書粉絲專頁影片）

