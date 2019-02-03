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酒駕狂撞8車奪2命　家屬「手抖摺紙」悲哭：就這麼一個寶貝啊！

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▲陳男酒駕高速逆向撞死2人，現場一片凌亂。（圖／記者陳玉翻攝）

▲台中大里酒駕，一夕之間奪走2條性命。（圖／東森新聞）

地方中心／台中報導

曾因酒駕拒測遭吊銷駕照的陳男，於2日凌晨4點多又酒駕開車，而他先是逆向長達1公里後連撞5汽車、3機車，不僅造成21歲彭姓男騎士、25歲鄭姓女騎士傷重不治，事後竟然還嗆：「死就死了」態度相當惡劣，讓被害者家屬完全無法接受，彭父也不禁淚崩怒罵：「敗類啊！」而被害者家屬在靈堂摺紙時，也哭得泣不成聲：「就只有這麼一個寶貝啊！」

被害者的家屬邊摺著紙邊痛哭：「怎麼就這樣把他帶走了，我們就只有這一個寶貝啊，小朋友是唯一的希望，孩子的媽媽真的是沒辦法承受這樣的傷痛。」畫面讓人看了感到相當鼻酸，但更讓家屬無法接受的是，這名酒駕惡徒的行徑太過囂張，他不僅在連撞8車後，害死2條年輕的生命，甚至惡劣的表示，「死就死了，快點處理，我要回家睡覺」，還一度因為喝得太罪，根本無法實施酒測。

▲台中2日凌晨發生酒駕撞死人。（圖／記者陳玉翻攝）

▲台中2日凌晨發生酒駕撞死人，造成2名機車騎士傷重不治。（圖／記者陳玉翻攝，下同）

整起事故發生在2日凌晨4時許，年僅21歲的彭姓男大聲外表帥氣、孝順懂事還是家中的獨子，卻在這場酒駕車禍中不幸喪命，也讓他的父親忍不住淚崩痛罵：「我昨天還跟我兒子在一起，今天就沒了……！我要回去看我的寶貝兒子，他冰冷冷地躺在那裡啊！」而事後回到車禍現場招魂，彭父的情緒仍然難以平復，紅著眼眶燒金紙呼喚兒子回家，還嘶吼痛斥陳男「那個人真的是畜牲啊！畜牲！」。此外，另名不幸罹難的鄭姓女騎士，原本預計於年後和未婚夫結婚，怎料卻發生此憾事，讓她的未婚夫也忍不住痛哭，一度情緒潰堤追打陳男。

▲「他的人生才剛開始阿」大二獨子枉死！父崩潰惹鼻酸...網洗版：請判死。（圖／東森新聞）

▲彭父怒喊，「這種不定時炸彈，一定要嚴加懲處」。（圖／東森新聞）

最誇張的是，酒駕奪走2命、一夜撞碎2個家庭的陳男走出警局時，面對記者詢問「你撞死2個人你知道嗎？」他竟然僅不情願地回了句「對不起啦！」而在陳男移送往台中地檢署複訊後，警方諭知300萬元交保，但他卻籌不出保釋金，法官經審酌後認為陳恐有逃亡之虞，因此改裁定羈押，全案依公共危險、肇事過失致人於死罪法辦。

▲▼台中大里酒駕陳嫌。（圖／東森新聞）

▲陳男被移送時面對記者詢問，不情願地簡短回了句「對不起啦」。（圖／東森新聞）

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關鍵字：酒駕,奪命,酒駕累犯

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