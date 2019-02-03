21歲獨子枉死醉駕輪下　傷心父：慶幸政府酒駕朝故意殺人罪修法

記者陳玉／台中報導

大里2日發生陳姓酒駕累犯撞死2騎士悲劇，其中21歲彭姓男騎士父親接獲惡耗不禁崩潰痛罵「社會敗類」，要求政府針對酒駕肇事要嚴加懲處。對此，法務部3日凌晨發佈新聞稿指出「未來針對酒駕，將朝故意殺人罪修法」，彭父得知此消息表示，非常慶幸政府朝修法方向努力，酒駕行為、尤其是累犯更要加以重罰，才能有效避免憾事再度發生。

▲陳男酒駕逆撞5汽車3機車，造成2名機車騎士傷重不治。（圖／記者陳玉翻攝，下同）

據警調查，48歲肇事陳男107年3月就曾因酒駕拒測遭吊銷駕照、11月間又於南區因酒駕遭判刑3個月；2日凌晨飲酒後又開車，先逆向1公里後，連續衝撞彭姓男、鄭女2名機車騎士，後又波及1輛計程車、2輛路邊車輛及1機車。

彭姓男騎士父親聞訊趕到派出所，忍不住飆罵「敗類！真的是敗類！」說兒子人生才要開始，你（陳男）就把他撞沒了！沈痛要求政府針對酒駕肇事，這種不定時炸彈「嚴加懲處，要（判）死刑！」

▲陳男3度酒駕造成2死悲劇，法務部發布消息「未來針對酒駕，將朝故意殺人罪修法」。



3日凌晨，法務部發佈消息指出，「未來針對酒駕致人死亡的罰則，將研擬朝向比照故意殺人的可行性修法。」並會邀集交通部及內政部，討論是否針對「屢次酒駕者」一律入監矯正或提高行政罰並持續加強取締等。

彭父3日一早得知此消息表示，非常慶幸政府朝修法方向努力，期望酒駕行為，尤其累犯要加以重罰，才能有效遏止酒駕害命，避免憾事再度發生。

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