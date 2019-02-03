男酒測0.15吃罰單：我前一天喝的　法官撤罰單依「裁量怠惰」打臉警

▲謝男因酒測值達0.15毫克，而遭到警方開罰。（圖／示意圖，無關本案／CFP）

突發中心／新北報導

一名謝姓男子日前騎車去上班時，因臉色泛紅而遭到警方攔查，並測出酒測值達0.15毫克，被警方依法開出1萬5千元的罰單、吊扣駕照1年，而他不服提告，辯稱是前一天晚餐時有喝酒，出門前還先健走了半小時。對此，新北地院認為，謝男的情形「未嚴重危害交通安全」，並認定員警「裁量怠惰」，判決撤銷罰單。

判決指出，謝男於2018年8月間在蘆洲騎車時，因為臉色泛紅而遭到警方攔查，實施酒測後也被測出酒測值達0.15毫克，因此被警方開罰1萬5千元、吊扣駕照1年，但謝男不服提告，辯稱自己是在前一天晚上喝酒，到隔天已經過了15小時，清晨也有先健走半小時，洗澡之後才出門上班，而當時也有請求員警讓他重測，但對方卻以初犯不會罰太重，不需要重測，拒絕他的請求，而自己則是因為趕著上班，當下才沒有堅持。

法官認為，謝男的酒測值0.15毫克僅為酒駕違規下限，而他在過程中也沒有其他違規行為，認為警方僅是因為他臉色泛紅就攔查，且謝男在客觀上也符合「未嚴重危害交通安全、秩序，且情節輕微」要件。因此，法官認為，員警應當依法裁量謝男的行為，因此認為警方因「裁量怠惰」而違法，因此判決撤銷謝男的罰單。

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