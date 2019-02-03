酒駕罰則太輕？吳思瑤怒批：若人無法自律　就只好修法約束了！





▲台中2日凌晨發生酒駕撞死人。（圖／記者陳玉翻攝）

政治中心／綜合報導

台中陳男2日凌晨第3度酒駕，撞死2名無辜騎士，事後還嚷著「撞死就撞死了，看要怎麼處理趕快處理，我要回家睡覺」，囂張行徑惹怒網友，也掀起現行酒駕罰則過輕的議題。法務部3日回應民意，「將研擬朝向比照故意殺人之可行性修法。」民進黨立委吳思瑤也認為，酒駕者無法自律的話，只能修法進一步約束這種「害人害己」的行為。

台中市大里區國光路2日凌晨4點多出現一名陳姓酒駕累犯，逆向長達1公里後，先是衝撞彭姓大二生，接著撞上鄭姓女騎士，再波及後方欲閃躲的小黃，直到撞上路旁2輛轎車，才終於停下。首當其衝的彭男全身多處骨折、頭部外傷、左腳踝斷肢，而鄭女則全身多處骨折；不幸的是，兩人送醫前已無生命徵象，經搶救均宣告不治。

▲陳男酒駕高速逆向撞死2人，現場一片凌亂。（圖／記者陳玉翻攝）

然而陳男知道自己撞到人後，竟說著「撞死就撞死了，看要怎麼處理趕快處理，我要回家睡覺！」讓網友好生氣，瘋狂留言批評他。彭姓大二生的爸爸得知寶貝兒子被酒駕累犯撞死，則是心痛地在警局崩潰哭喊「敗類阿敗類，我兒子剛成年而已，他的人生才剛開始，你就把他撞沒了，太過分了…」

過去就發生不少酒駕撞死人的事件，再加上這起囂張喊著「我要回家睡覺」的陳姓酒駕累犯案件，徹底點燃民眾怒火，開始在網路上痛批「台灣還有法律嗎」、「酒駕可惡，立委更可恨」，甚至還有許多人揚言，「這屆立委沒修法到人民滿意，下次通通都不投！」

▲吳思瑤。（圖／記者屠惠剛攝）

法務部3日凌晨發佈新聞稿回應民應，針對近日連續發生的酒駕致人於死案件，「本部對於不幸死亡民眾深表哀悼，對於酒駕者知法犯法更是深惡痛絕！」、「本部基於行政監督，將會請承辦地檢署速查嚴辦！」同時也會請犯罪被害人保護協會，派員提供受難家屬相關的協助及關懷，共同度過失去親人的痛苦難關。

而吳思瑤3日也在臉書上提到，在年前看到酒駕致死的新聞格外憤怒，酒駕無疑是明知故犯，唯有訴諸「加重刑罰」一途；法案修正案持續進行中，刻不容緩，也絕不草率！「如果酒駕民眾仍要心存僥倖無法自律，那麼我們只好透過修法，進一步約束遏止這種害人害己的行為！」

「持續督促相關法案，責無旁貸。我們刻不容緩，也絕不草率！」吳思瑤說，未來針對酒駕刑責，法務部將研擬比照「故意殺人罪」修法，並且研議「屢次酒駕者」「一律」入監矯正。罰則部份，立法院第9屆第6會期已進行《道路交通管理處罰條例》修正案討論，提高酒駕拒測罰款至18萬元；且酒駕罰鍰採累進制，遏止累犯；施行連坐法，與酒駕者同車的乘客，最高可處1萬2000元罰鍰。另外，如肇事致人重傷或死亡者，應即沒入該車輛，吊銷其駕駛執照，並不得再考領。

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