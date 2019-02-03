早上出門直接塞爆！春節連假次日「5地雷路段」行車時間3hrs起跳

▲高公局預估，南下車流要到下午才會較為緩解，早上行車時間會是平常3倍起跳。（圖／記者季相儒攝）

生活中心／台北報導

今（3）是春節連假第2天，仍以南下方向為主，預估國道總延車公里為95百萬車公里，為平日1.1倍，重點壅塞路段將出現在國1南下楊梅-新竹系統、彰化系統-埔鹽系統、國3南下三鶯-關西、烏日-霧峰、國5南下南港系統-坪林等5路段，早上出發恐塞爆，行車時間會是平常3倍起跳，建議下午出發為佳。

高公局提到，今車流仍以南下方向為主，預估國道總延車公里為95百萬車公里（為平日87百萬車公里的1.1倍），相關疏導措施包括：單一費率、深夜0-5時暫停收費、國3「新竹系統至燕巢系統」採通行費率8折收費、開放路肩等。

▲春節連假國道首日「中部南下」車流預報。（圖／高公局提供）

預判今國道重點壅塞路段，將出現在國1南下楊梅-新竹系統、彰化系統-埔鹽系統、國3南下三鶯-關西、烏日-霧峰、國5南下南港系統-坪林等路段，行車時間會是平常的3倍，因此高公局建議南下方向用路人儘量於下午時段再出發，會較節省寶貴時間。

▲春節連假國道首日「北部北上」車流預報。（圖／高公局提供）

2/3（週日）國道重點易壅塞路段

「國1南下」：

10-12時，楊梅-新竹系統（行車時間是平常3倍）

10-12時，彰化系統-埔鹽系統（行車時間是平常3倍）

「國3南下」：

10-12時，三鶯-關西（行車時間是平常3倍）

14-16時，烏日-霧峰（行車時間是平常3倍）

「國5南下」：

10-12時， 南港系統-坪林（行車時間是平常3倍）

▲春節連假國道首日「中部北上」車流預報。（圖／高公局提供）

▲春節連假國道首日「北部南下」車流預報。（圖／高公局提供）

假期間針對高速公路尖峰時段與路段，高公局已規劃4條長途及7條短途替代道路，提供避開塞車，針對長途部分，建議民眾多利用台9替代國5、台63替代國 6、台61替代國1國3，轉換道路更好走，避免塞在車陣中；短途部分，建議高速公路易壅塞地區之民眾儘量利用省縣道，不要上國道。

最後，呼籲民眾多加利用公共運輸，如要自行開車上路可利用1968App查詢即時路況，並彈性調整行車時間，並務必養足精神做好車輛保養，避免疲勞駕駛並注意行車安全，並多遵循國道分流原則：「南北長途走國3、短途不要上國道、替代道路不用等、請搭乘公共運輸」。