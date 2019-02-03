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小年夜國道塞車下午「最有感」　返鄉避2大路段地雷區

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▲▼10：08國1南向85K事故回堵4公里,10：35國1南向230K事故回堵4公里。（圖／高公局提供）

▲上午10點35分國1南向230K事故回堵4公里。（圖／高公局提供）

記者許展溢／台北報導

今（3日）小年夜春節假期第2天，高公局表示，截至目前，國道全線路況大致正常，但研判下午國1新竹彰化路段及國5南港系統-坪林等南向路段可能會出現車多情形，建議假期間多使用公共運輸或改走替代道路。

高公局說明，昨（2日）全日總延車公里為99百萬車公里，為年平均平日 （87百萬車公里）的1.14倍，今天0-5時平均總延車公里為7.1百萬車公里，為年平均平日（3.7百萬車公里）的1.97倍。

▲▼10：08國1南向85K事故回堵4公里,10：35國1南向230K事故回堵4公里。（圖／高公局提供）

▲今天上午國1南向85K事故回堵4公里。（圖／高公局提供）

高公局表示，今天上午除國道1號湖口到竹北及西螺路段，有事故影響一度回堵外，國道全線路況大致正常，截至11點，國道全線總延車公里為53百萬車公里，預估本日交通量為95百萬車公里，仍在預期流量的範圍內。

交通管理組科長曾國楨表示，今天到目前為止整體車流量都算正常，只是可能下午開始到就會出現一波南下車潮，尤其是國1新竹彰化路段，及國5南港系統-坪林等南向路段，車潮湧現會最明顯，預估是一整個下午車流量都偏多，預計到晚上才會恢復正常，建議用路人假期間多使用公共運輸或改走替代道路。

另外，高公局呼籲用路人在春節假期初三前，若要開車利用國道南下，儘量選擇下午時段出發，避開上午尖峰時段及瓶頸路段。

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關鍵字：小年夜,高公局,國道,車潮,國1,新竹彰化路段,國5,南港系統,坪林

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